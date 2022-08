Zaniolo sulla bocca di tutti. Il 22 della Roma di Mourinho continua a far parlare di sé e la “colpa” questa volta sembrerebbe poter essere anche di Maria De Filippi. Ecco come stanno le cose.

Come anche da noi sovente evidenziato, è sempre tempo per parlare dell’attaccante giallorosso di Mourinho, per questioni calcistiche ma non solo. In quest’estate si è detto e scritto non poco sul suo conto, soprattutto alla luce dei rumors che lo volevano alla Juventus e ai non pochi scenari ricostruiti e secondo i quali Nicolò sarebbe approdato a Torino o a Londra dopo i corteggiamenti del Tottenham di Conte. Ad oggi, però, l’ex Inter è ancora a disposizione di Mourinho e ha già disputato due gare di Serie A.

Indizi importanti e che, unitamente alle recenti dichiarazioni di Pinto e dello Special One, sembrano corroborare la tesi di chi abbia da tempo previsto la sua permanenza nella Capitale. Certo, il timore giallorosso resterà fin quando non si chiuderà il calciomercato, così come la speranza dei tifosi delle squadre cui egli sia stato accostato nel recente periodo. Ad acuire poi ulteriormente le suggestioni sul suo conto sono state le notizie legate all’infortunio alla spalla, rimediato nel primo tempo di Roma-Cremonese e che lo terranno fuori poco meno di un mese.

Roma, Nicolò Zaniolo e quel flirt che coinvolge anche Maria De Filippi

La diagnosi è stata quella della lussazione, da lui commentata con sarcastica e polemica ironia su Instagram, alludendo ai “gufi” che avessero predetto un suo allontanamento dal prato verde per molto più tempo. In attesa di comprendere in che modo di evolverà tale scenario, intanto, si diffondono nuovi rumors sulla sua vita privata, di certo non meno attenzionata o ricca di eventi come quella professionale.

Dopo la relazione con Sara Scaperrotta e quella ben più famosa con Chiara Nasti, soprattutto alla luce dell’attuale pregnanza della napoletana in seguito al fidanzamento con il laziale Mattia Zaccagni, Nicolò avrebbe avuto un flirt con una corteggiatrice del noto programma televisivo di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Ci riferiamo a Chiara Rabbi, con la quale ci sarebbe stato non solo uno scambio di like ma anche una sottile e provocante ammissione da parte della suddetta che ha così risposto ad un commento.

“A me o a lui” ha risposto la ragazza a chi gli ha scritto: “Come ti cambia la vita adesso. Sappiamo che sei vicina a Zaniolo”.