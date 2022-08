Milinkovic-Savic ecco cosa è successo con il fratello in campo: il video del retroscena diventa virale

Scambio di battute post partita tra i due fratelli Milinkovic-Savic, avversari per un giorno allo Stadio Olimpico Grande Torino nel match tra la Lazio di Sergej e il Torino dell’estremo difensore Vanja.

Al termine del match i due si sono resti protagonisti di un siparietto avvenuto in zona mista che ha lasciato i tifosi senza parole.

Il portiere, intervistato in zona mista dopo la partita, ha lanciato delle simpatiche frecciatine al fratello biancoceleste.

Lazio e Torino non si fanno male, nello 0-0 vince la paura

Si sono divise la posta in palio la Lazio di Maurizio Sarri e il Torino di Ivan Juric. Le due squadre, dopo l’esordio vincente rispettivamente contro Bologna e Monza, non riescono ad ottenere i tre punti. Al 24′ del primo tempo l’estremo difensore granata mura il laziale Marusic dopo un bello scambio con Zaccagni. Dopo poco più di 10 minuti si fa vedere anche il Toro con una conclusione di Rodriguez che finisce alta. Al decimo della ripresa Sergej Milinkovic-Savic recupera palla, l’azione si sviluppa e porta alla violenta conclusione di Immobile alla quale si oppone alla grande Vanja Milinkovic-Savic. Al 65′ duello tra fratelli. Sergej conquista palla e conclude verso la porta, Vanja in uscita devia bene in angolo. L’ultimo squillo della partita è di Luis Alberto. Lo spagnolo prova a sorprendere il portiere del Torino direttamente dalla bandierina ma Vanja ancora una volta si fa trovare pronto.

Siparietto tra i Milinkovic-Savic: “Siamo tutti sereni stasera”

Dopo la partita da protagonista il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic, è stato intervistato da Sky Sport. Durante l’intervista, dietro le quinte, è comparso il centrocampista della Lazio e fratello di Vanja, Sergej.

La presenza di Sergej non è passata inosservata e lo stesso Vanja ha voluto complimentarsi ironicamente con il fratello con un: “È stato bravo a non far gol“. Aggiungendo poi, in riferimento al pareggio tra le due squadre: “Siamo tutti sereni stasera“. Il video dell’intervista, compreso il siparietto tra i due serbi, ha fatto il giro del web diventando virale. Nonostante siano avversari sul campo, al fischio finale i due Milinkovic-Savic tornano a scherzare senza far troppo caso al resto, com’è giusto che sia tra due fratelli divisi dai colori ma uniti dalla passione per il calcio.