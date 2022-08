Alessandra Mussolini: a rischio la partecipazione a Tale e Quale Show: “Se alle elezioni…”

Il 30 settembre avrà inizio la nuova edizione di Tale e Quale Show, al timone del quale ci sarà, come sempre, Carlo Conti. Tra i personaggi che avrebbero dovuto partecipare vi è anche Alessandra Mussolini, ma la sua presenza potrebbe essere a rischio.

Tale e Quale Show, come tutti saprete, ideato e condotto da Carlo Conti, prevede la partecipazioni di undici concorrenti vip che, nel corso di ogni puntata, sono chiamati a sfidarsi imitando, a trecentosessanta gradi, artisti del mondo della musica. Il programma è stato trasmesso per la prima volta nel 2012 su Rai Uno e, a tutt’oggi, va ancora in onda sulla medesima rete.

Tale format ha sempre riscosso molto successo tra i telespettatori italiani, motivo per il quale il prossimo 30 settembre prenderà il via la sua dodicesima edizione. Oramai, dunque, è tutto pronto per il grande debutto, concorrenti compresi, ma una di essi potrebbe decidere di non partecipare per adempiere ad altri impegni lavorativi di natura differente.

Tra i futuri concorrenti di Tale e Quale Show, infatti, vi è anche Alessandra Mussolini, ex politica la quale, da alcuni anni a questa parte, ha preferito dedicarsi al mondo dello spettacolo. La sua partecipazione al programma di Carlo Conti era oramai confermata, ma con l’avvento delle elezioni politiche del 25 settembre, tutto potrebbe cambiare. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Ritornare in politica o restare in tv?

La nuova edizione di Tale e Quale Show avrà inizio il 30 settembre, esattamente cinque giorni dopo le elezioni politiche. Niente di strano, fino a qui, se non fosse che una dei concorrenti del programma di Carlo Conti, Alessandra Mussolini, potrebbe decidere di tornare a ricoprire il suo ruolo di europarlamentare, rinunciando, dunque, a prendere parte alla trasmissione di Rai Uno. Come si evince su Il Fatto Quotidiano, infatti, tra i candidati alle prossime elezioni con il partito di “Forza Italia” vi sono anche Silvio Berlusconi e Antonio Tajani. Nel caso in cui essi venissero eletti, il loro posto da europarlamentari verrebbe “ereditato” da due successori che, in questo caso, sono Lara Comi e Alessandra Mussolini. Tutto dipende, dunque, dalla volontà della nipote di Sophia Loren la quale, dopo le elezioni, si troverà davanti a un bivio: tornare in politica fino al 2024 o continuare a dedicarsi alla tv e, dunque, partecipare a Tale e Quale Show? Per scoprire quale sarà la decisione di Alessandra, non ci resta che aspettare.

Alessandra Mussolini e il suo ritorno in tv

A prescindere dall’esito delle elezioni, in quanto le puntate sono già state registrate, in autunno avremo modo di rivedere Alessandra Mussolini nuovamente in tv impegnata in un nuovo progetto.

La ex politica, infatti, dovrebbe partecipare a Nudi per la vita, il nuovo programma condotto da Mara Maionchi in onda su Rai Due dedicato all’importanza della prevenzione.