Ballando con le Stelle: fuori Roberta Bruzzone | Ecco perché non ci sarà nella prossima edizione

Settembre e ottobre, come ogni anno, rappresentano i mesi dei nuovi inizi; quelli che seguono il riposo della stagione estiva e fanno da preludio agli impegni previsti per il periodo a seguire. Questo vale, ovviamente, anche per le programmazioni delle reti televisive i quali iniziano nuovamente a trasmettere le loro trasmissioni di punta, spesso, con qualche novità e/o cambiamento rispetto all’anno precedente.

A partire da sabato 8 ottobre, Ballando con le stelle tornerà a tenerci compagnia durante i nostri sabato sera. Al timone del programma ci sarà, ancora una volta, l’unica e sola padrona di casa del talent, Milly Carlucci, che ci darà modo di conoscere meglio i tredici concorrenti che si sfideranno a colpi di passi di danza.

Le selezioni per il cast sono terminate, e la presenza in studio della giuria composta da Selvaggia Lucarelli; Carolyn Smith; Ivan Zazzaroni; Guillermo Mariotto e Fabio Canino è stata nuovamente confermata. Nonostante le dinamiche del programma resteranno le medesime, le ultime indiscrezioni hanno rivelato che, nel corso della diciassettesima edizione del talent show di Rai Uno, saremo chiamati ad assistere ad alcuni cambiamenti strutturali.

Di recente, infatti, Davide Maggio ha lanciato ben due scoop inaspettati. Il primo riguarda Roberta Bruzzone che, nonostante sia una presenza fissa del celebre programma dal 2017, non sarà più presente in studio. Il secondo, invece, è inerente ad alcuni volti noti di Ballando, che ricopriranno un ruolo ben differente rispetto al solito. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Gente che va…

A partire dal 2017, Roberta Bruzzone è stata una presenza fissa a Ballando con le stelle, insieme al giornalista e conduttore Alberto Matano, arrivato ad affiancarla nel 2020. Come rivelato da Davide Maggio, però, quest’anno la criminologa non farà più parte della trasmissione; al suo posto, arriverà un personaggio diverso ogni settimana. Le ragioni per le quali la Bruzzone non sarà presente nella diciassettesima edizione del talent, però, sono a tutt’oggi sconosciute.

… gente che viene!

Ballando con le stelle, come tutti saprete, è un programma ricco di sorprese e, anche nella prossima edizione, di certo non mancheranno! Sul suo aggiornatissimo portale, Davide Maggio ha rivelato anche che, nella giuria popolare del programma, ci saranno due inaspettate “new entry”.

Di chi si tratta? Di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, i due ex insegnanti di ballo della trasmissione. I ballerini, infatti, torneranno nel talent condotto da Milly Carlucci con un ruolo totalmente inedito, e affiancheranno Rossella Erra per tutta la diciassettesima edizione.