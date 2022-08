Elisa Isoardi, la confessione della conduttrice: “È successo sul set di Ballando con le Stelle…”

La conduttrice Elisa Isoardi ha parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle: ecco le parole dell’ex conduttrice de La prova del cuoco.

Lei è una delle conduttrici, personaggi tv e star dei social più amate dal grande pubblico. Negli ultimi tempi ha partecipato, da protagonista, a due importantissimi programmi Rai e Mediaset, Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e L’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi.

Stiamo parlando chiaramente di Elisa Isoardi, per anni al timone del programma di Rai Uno, La prova del cuoco, dove ha sostituito Antonella Clerici. Nei mesi seguenti, dopo la fine della trasmissione, Isoardi non è tornata alla conduzione, ma presto tornerà nel piccolo schermo.

Le parole di Elisa Isoardi

Nel corso di un’intervista rilasciata a Confidenze, Elisa Isoardi ha parlato della sua carriera e, in particolar modo, alla sua partecipazione al programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. L’ex conduttrice de La prova del cuoco ha spiegato: “Sul set di Ballando con le stelle ho scoperto quanto l’attività fisica faccia bene alla mente. Produci endorfine e sei più felice. Il tennis ormai ha preso il posto dell’aperitivo, che mi concedo solo il sabato con le amiche”.

La nuova avventura televisiva

Come accennato, tra qualche settimana, Elisa Isoardi tornerà alla conduzione di una trasmissione televisiva dopo quasi due anni. Il talk, dal titolo Vorrei dirti che, andrà in onda la domenica pomeriggio e si scontrerà, dunque, da una parte con l’appuntamento domenicale di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, dall’altra con Mara Venier e il suo Domenica In.

Ha spiegato: “Per me Vorrei dirti che è il contratto della maturità. E’ una bella sfida perché andrò in onda contro Mara Venier, un mostro sacro della tv. Le sono molto grata, è stata la prima a richiamarmi come ospite quando non lavoravo”. Infine, nel corso dell’intervista, la conduttrice ha rivelato di essersi trasferita di recente e di aver lasciato la Capitale: “Mi sono trasferita a Fregene, siamo a mezz’ora da Roma e la vita è già diversa”.