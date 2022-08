Il Paradiso delle signore 7, spoiler: “Adelaide vuole la vendetta su Flora”

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 si prevedono novità relative al personaggio di Adelaide, in cerca di vendetta su Flora, andiamo a vedere lo spoiler di quanto accadrà nei prossimi episodi della Fiction di Rai Uno secondo le ultime anticipazioni fornite dagli stessi attori del serial.

A partire dalla terza stagione della soap italiana è comparsa la figura di Adelaide, discendente da una famiglia ricca come quella dei di Sant’Erasmo, e sin dai primi episodi ha intrattenuto un rapporto molto intenso con Umberto, ma al tempo stesso tormentato.

Negli alti e bassi avuti dal loro legame, la situazione si deteriora quando nella sesta e sino ad ora ultima stagione trasmessa, si era conclusa con Umberto a tradire la sua donna mentre lei si trovava via, avrà infatti una storia con Flora Ravasi, giovane ragazza da poco entrata nelle vicende del negozio.

Alla fine l’uomo decise di scegliere Flora, con il timore di una reazione da parte di Adelaide per il suo tradimento, e nella prossima stagione si capirà come si comporterà la donna vista la situazione venutasi a creare ed il suo particolare carattere, come raccontato da chi veste i suoi panni nella serie.

Le parole di Vanessa Gravina

Ad interpretare lo scomodo ruolo di Adelaide è proprio Vanessa Gravina, l’attrice milanese da diversi anni è molto attiva nelle serie tv italiane, da La Piovra ad Incantesimo, passando per CentoVetrine e Gente di Mare.

Intervenendo a DiPiùTv, la protagonista de Il paradiso delle signore ha raccontato le evoluzioni sul suo personaggio: “Il suo intento sarà quello di rendere la vita di Flora particolarmente difficile, una vendetta a cui non mancheranno episodi grotteschi a caratterizzare il suo lato ironico“.

Cosa accadrà in seguito

Oltre a contrastare i piani di Flora, anche Vittorio Conti si andrà a scontrare con Adelaide, in quanto la donna diventerà insieme a lui la proprietaria del negozio. Come raccontato dalla Gravina, la poca sintonia iniziale durerà poco, quando entrami decideranno in comune di complicare la vita ad Umberto.

Le vicende legate ancora una volta ad Umberto ed Adelaide saranno tra quelle principali nella settima stagione della fiction, i cui primi episodi saranno trasmessi su Rai Uno a partire da lunedì 12 settembre.