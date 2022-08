Sabrina Ferilli, lo scatto al naturale senza trucco fa impazzire i fan: “Vengo bene pure così”

L’attrice e conduttrice Sabrina Ferilli ha stregato i social con uno scatto acqua e sapone dove si mostra in tutta la sua bellezza: eccolo.

Talento e bellezza, Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate del piccolo e grande scherno nostrano, certamente uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano.

La scorsa stagione televisiva è stata davvero un successo per lei: prima la serie evento targata Canale 5, Svegliati amore mio e la trasmissione cult di Mediaset, Tu Si Que Vales, in qualità di giudice popolare. Poi la finalissima del Festival di Sanremo 2023, condotta da Amadeus, su Rai Uno.

In queste settimane, Sabrina Ferilli si sta godendo le vacanze prima ripartire: già nei prossimi giorni, infatti, verranno registrate le prime puntate di Tu Si Que Vales. Intanto, la conduttrice e attrice continua a regalare ai fan scatti mozzafiato, come questo.

La foto di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli ha pubblicato uno scatto sul suo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 850mila followers – che ha stregato i social. L’attrice si è mostrata in tutta la sua bellezza: look “casalingo”, viso appena truccato, Ferilli è bellissima. Scrive a didascalia della foto: “Guarda che vengo bene pure così, eh”. La foto ha ottenuto tantissimi tra like e reaction.

I nuovi progetti dell’attrice

Come accennato, Sabrina Ferilli ritornerà negli studi di Tu Si Que Vales nella prossima stagione, insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari – in qualità di giudici – e ai conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. L’attrice, dopo il successo della serie Svegliati amore mio, sarà protagonista di un progetto.

Ad annunciarlo sono stati Ricky Tognazzi e Simona Izzo, ideatori e registi della nuova serie che dovrebbe andare in onda su Canale 5 in primavera. Ma sul nuovo progetto vige ancora il massimo riserbo.