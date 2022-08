Emma Marrone, lo scatto con mamma Maria manda in delirio i fan: “Sono identiche”

La cantante Emma Marrone, sui social, ha pubblicato uno scatto di lei insieme a sua mamma: le due sono identiche.

Lei è una delle cantanti, personaggi tv, attrici e star dei social più amate dal grande pubblico. Stiamo parlando di Emma Marrone, già vincitrice della nona edizione del talent cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici.

In quell’occasione, come ricorderanno i telespettatori, Emma Marrone ha avuto una relazione con l’ex ballerino e attuale giudice di Amici, nonché conduttore Rai, Stefano De Martino. Oggi i due sono rimasti molto amici.

Lo scatto di Emma Marrone

In uno scatto pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta quasi 6milioni di followers – Emma Marrone ha postato un dolcissimo scatto insieme a sua mamma Maria. Tantissimi i like alla foto, come del resto in tantissimi hanno notato l’incredibile somiglianza tra le due: “Bellissime e identiche”, si legge tra i commenti. La famiglia della cantante salentina è composta tra mamma Maria, papà Rosario – i due appaiono spesso negli scatti dell’ex di Amici – e dal fratello della cantante Francesco. Come ha spesso raccontato Emma, fu papà Rosario – da musicista – ad intuire il grande potenziale di sua figlia.

Emma Marrone è single?

La cantante negli ultimi anni – nonostante la grande popolarità – è riuscita a tenere la sua vita privata lontano dai riflettori del mondo gossip. Ma oggi Emma Marrone è single? Qualche tempo fa, nel corso di un’intervista rilasciata all’amica Silvia Toffanin – conduttrice di Verissimo, su Canale 5, la cantante ha finalmente svelato la verità.

Ha spiegato Emma Marrone: “Speriamo che si popoli e che arrivi qualcuno. Ma purtroppo per ora non c’è nessuno. Vorrei dire sì: ‘Mi sono fidanzata’. Ma sono 10 anni. Ribadisco un concetto che avevo già detto una volta: meglio sola che con chiunque”.