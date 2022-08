Battibecco social tra Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini: c’entra Giorgia Meloni

Alcuni personaggi pubblici non hanno mai avuto problemi a schierarsi politicamente, specie in un momento, tipo quello attuale, in cui ci si trova in piena campagna elettorale, Ecco, a tal proposito, cosa è accaduto di recente sui social tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e la showgirl Valeria Marini.

Selvaggia Lucarelli, come tutti saprete, è una nota giornalista, opinionista, blogger e conduttrice, con un passato anche da attrice teatrale. A partire dal 2016, la Lucarelli è una delle presenze fisse della giuria di Ballando con le stelle; ha scritto per Il Fatto Quotidiano e, ad oggi, collabora con il quotidiano Domani. Selvaggia, inoltre, è anche molto attiva sui social, specie su Twitter e su Instagram, piatta forma sulla quale conta più di un milione di follower.

Valeria Marini, invece, è una famosa attrice e soubrette la quale ha preso parte a numerosi programmi televisivi e reality show. La grande popolarità, per Valeria, è arrivata nel 1992, anno in cui è diventata una delle prime donne della compagnia del Bagaglino, voluta da Pier Francesco Pingitore. Da allora, la carriera della Marini non si è mai più fermata.

Tra le due donne, di recente, è avvenuto un battibecco social che, in poco tempo, è subito diventato virale. Tale situazione è scaturita da un tweet postato da Selvaggia Lucarelli, inerente alle elezioni, al quale Valeria Marini ha risposto. Scopriamo insieme che cosa è accaduto.

Il botta e risposta social tra la Marini e la Lucarelli

Pochi giorni fa, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un tweet sul suo profilo social attraverso il quale ha espresso la sua opinione inerente al periodo di campagna elettorale che stiamo attraversando, menzionando la leader del partito “Fratelli d’Italia” Giorgia Meloni: “In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati”. A replicare alla parole della Lucarelli è intervenuta Valeria Marini la quale, invece, ha preso le difese della politica: “Cara Selvaggia, hai tanto, anzi, tutto da imparare da Giorgia Meloni. Per esempio, il rispetto che ha per gli altri, e soprattutto per l’universo femminile e per tutte le donne”. Al tweet della Marini, non solo è seguita un’ulteriore risposta della giornalista, ma anche molti commenti da parte di alcuni utenti del Web i quali, sempre tramite social, hanno iniziato ad attaccarla per le sue affermazioni.

I commenti contro Valeria Marini

Lo scambio di opinioni tra Valeria Marini e Selvaggia Lucarelli su Twitter si è trasformato, ben presto, in un campo minato sul quale la showgirl è stata duramente attaccata da alcuni utenti che, evidentemente, hanno opinioni diverse dalla sua.

Ecco, a tal proposito, alcune delle critiche che sono state rivolte alla Marini: “Troppa plastica fa male”; “Quindi l’aria da oca scema non era solo apparenza”; “Credo il silicone ti sia entrato nel poco cervello che avevi”, e molti altri ancora.