Elisa rompe il silenzio sul Festival dopo mesi: “Una mia vittoria…”

Protagonista nello scorso festival di Sanremo, si è espressa Elisa sulla vittoria sfiorata, dove la cantante friulana ha parlato di legge della foresta nella kermesse canora vinta dal duo composto da Blanco e Mahmood.

Nel 2001 arrivò la sua prima partecipazione al Festival, una decisione a sorpresa, non quanto per una carriera già ben avviata, ma per via di misurarsi nella canzone italiana dopo aver cantato solo in lingua inglese sino a quel momento.

Con il brano Luce (tramonti a Nord Est) si aggiudicò la rassegna sanremese, giunta al 50esimo anniversario dalla sua prima edizione. Un successo poi maturato nei mesi successivi a livello discografico, ad aggiungersi ad una carriera in cui aveva ottenuto riscontri positivi anche in giro per il mondo.

In seguito a quella partecipazione, Elisa ha poi alternato brani italiani a quelli di lingua estera, sapendo giostrare su più generi e sfruttando a pieno la sua particolare voce. Di recente è tornata sul palco dell’Ariston, dove a distanza di 21 anni è andata ad un passo dal trionfo.

Cosa ha dichiarato

A termine delle cinque serate, la cantante si è ritrovata a giocarsi la vittoria con Gianni Morandi e la coppia formata da Blanco e Mahmood, in una sfida generazionale dove hanno prevalso i due giovani artisti.

Proprio su tale esito è ritornata a distanza di qualche mese Elisa, la quale intervistata a La Nazione si è cosi espressa: “Una mia vittoria non sarebbe stata giusta, così come ho vinto nel 2001 a soli 23 anni, è normale abbiano vinto Blanco e Mahmood questa volta, è la legge della foresta, il cerchio della vita“.

Le sue altre affermazioni

Nella stessa intervista, la stessa artista ha poi parlato del suo ultimo disco, dove era contenuto proprio il brano sanremese O forse sei tu, dichiarando come si tratti di un lavoro meno elegante rispetto al solito ma riempito da canzoni molto differenti tra di loro.

Il prossimo futuro di Elisa la vedrà impegnata in diversi concerti, sarà infatti un settembre molto intenso ed in cui sarà protagonista tra Sicilia, Toscana, Genova, Milano e Roma, prima del tour ad ottobre dove si esibirà all’estero con tappe a Bruxelles, Barcellona, Madrid e Monaco di Baviera.