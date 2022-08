Amici, la prof Alessandra Celentano lontano dalle telecamere: “Ecco cosa faceva” | Parla un ex allievo

Nell’ultima edizione di Amici, terminata tre mesi fa, un ex ballerino ha avuto modo di ridire su Alessandra Celentano, la quale secondo lui alimentava scontri durante il programma di Maria De Filippi.

Si tratta di Dario Schirone, facente parte della squadra di Anna Pettinelli ed in particolare di Veronica, in quanto quest’ultima curava la parte legata al ballo. Proprio entrambe le insegnanti saranno le uniche a non essere confermate nella prossima edizione del talent.

Riguardo all’avventura di Schirone, era terminata quando mancava poco alla finale, giungendo settimo in classifica ma secondo in quella riservata ai ballerini, alle spalle solo di Serena Carella, poi arrivata terza.

Durante la sua esperienza all’interno della trasmissione di Canale 5, sono stati diversi i diverbi avuti con un’altra insegnante di ballo, vale a dire Alessandra Celentano, la quale ha avuto modo di confrontarsi più volte con il concorrente.

Cosa ha dichiarato

Ad alcune settimane dalla fine della 21esima edizione di Amici, è tornato a parlare Dario Schirone dei suoi mesi trascorsi dentro la scuola, invitata nel programma Dimmi di te condotto dall’altra insegnante di ballo del talent, Lorella Cuccarini. Alle domande della nota showgirl, il ballerino si è detto molto fiducioso del suo futuro e su quanto accaduto con Alessandra Celentano ha così risposto: “Alcune critiche sulla danza le ho accettate e fatte mie, le altre legate al fisico invece no, lei voleva alimentare scontri ma il mio modo di essere era schietto e sincero“.

Quale inconveniente gli è capitato

Da uno scontro con la stessa Celentano, il giovane concorrente ha poi raccontato di quell’attacco di panico avvenuto durante la semifinale in cui è uscito, specificando però di soffrirne da diverso tempo.

Archiviata la scorsa stagione con il successo del cantante Luigi Strangis, la prossima edizione di Amici avrà inizio a partire dal 18 settembre, mentre da marzo partirà la fase del serale. Confermati come insegnanti Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini nel canto e la stessa Alessandra Celentano e Raimondo Todaro nel ballo, al posto di Anna Pettinelli e Veronica Peparini nel programma vi sarà il ritorno di Arisa e poi una new entry, vale a dire il coreografo Emanuel Lo.