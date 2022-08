Gambe in bella vista e costume mini, lo scatto di Matilde Gioli incanta: “Sembra Madre Natura”

L’attrice di Doc – Nelle tue mani, la bellissima Matilde Gioli, ha pubblicato uno scatto mozzafiato che ha infiammato i social: eccolo.

Lei è una delle attrici più amate dal grande pubblico, uno dei grandi talenti della nuova generazione nostrana: stiamo parlando di Matilde Gioli, la Dottoressa Chiara Giordano nella fortunatissima serie di Rai Uno, Doc – Nelle tue mani.

Matilde Gioli ha iniziato la sua carriera debuttando sul grande schermo con Il capitale umano, di Paolo Virzì, recitando poi in diverse pellicole e serie di successo, sino alla grande notorietà nella serie di Rai Uno al fianco di Luca Argentero.

Ma oggi non parleremo della straordinaria carriera di Matilde Gioli, bensì della sua vita privata, nonostante l’attrice sia molto restia sull’argomento.

La foto di Matilde Gioli

Matilde Gioli, in un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram, dove vanta oltre 540mila followers, si è mostrata in tutta la sua bellezza. Si tratta di uno scatto che risale ad una vacanza fatta qualche tempo fa dall’attrice insieme al suo compagno, Alessandro Marcucci. Fisicità statuaria, Gioli è in forma mozzafiato e sono tantissimi i like e i commenti al post. Si legge: “Madre natura è scesa in terra”, e ancora: “Oltre che una magnifica attrice sei anche una magnifica donna”.

Il futuro della coppia

In una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù, Matilde Gioli ha parlato della sua vita privata, soffermandosi sulla storia d’amore con Alessandro Marcucci. Il compagno della nota attrice gestisce un maneggio ed è un organizzatore di escursione a cavallo, nonché un appassionato di natura. Ha raccontato Gioli: “Ci siamo conosciuti nel 2019 ed è nato l’amore”.

L’attrice ha parlato anche dei progetti futuri della coppia: “Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto. Ho davanti agli occhi il grande amore che provavano l’uno per l’altra i miei genitori. Voglio un amore che non mi faccia avere paura delle cose che scelgo di fare. Quello con Alessandro è così”.