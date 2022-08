“Non saranno mai come gli altri bambini”, Kate Middleton in pena per i suoi figli

I Duchi di Cambridge, prossimi Re e Regina consorte del Regno Unito hanno sempre più responsabilità e, con loro, i figli del Principe William e della Duchessa Kate Middleton.

Nei prossimi giorni, i Duchi di Cambridge voleranno negli Stati Uniti per partecipare a diverse cerimonie. Il Principe William e la Duchessa Kate Middleton sono stati in visita nel Paese otto anni fa e, come sappiamo, ne sono accadute di cose in questi anni.

In primo luogo la famosa MegExit, con la fuga da Londra, proprio verso gli Stati Uniti, dei Duchi del Sussex il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle. Poi la morte del Principe Filippo d’Edimburgo e i continui passi di lato della Regina Elisabetta in questi mesi.

Oggi la presenza negli States di William e Kate ha tutto un altro significato: sono i futuri Re e Regina consorte del Regno Unito.

Il futuro della Corona britannica

L’esperta della Famiglia Reale Windsor e giornalista Daniela Elser, nel corso di un’intervista rilasciata a New Zeeland Herald, ha parlato dei Duchi di Cambridge, in particolare sul futuro della Corona britannica. Ha spiegato la giornalista: “Una cosa che non è mai stata speculata o riportata in nessuna delle circa 8.774.573.498 storie sulla Megxit sono le preoccupazioni che avrebbero potuto avere lasciando la Famiglia Reale a corto di personale”.

Problemi che potrebbero manifestarsi con ancor più incisività quando al trono salirà il primogenito del Principe William e della Duchessa Kate Middleton, George. Ha continuato: “Gli unici possibili candidati a intervenire e ad aiutarlo a portare il peso [della monarchia] sono sua sorella, la Principessa Charlotte e il fratello, il piccolo Principe Louis”.

Sono temi che sono tornati particolarmente al centro dell’attenzione mediatica in questi giorni, a causa delle precarie condizioni di salute della Regina Elisabetta e sul possibile passaggio di consegne della Sovrana al suo primogenito, ovvero il Principe Carlo.

La giornalista Daniela Elser ha continuato a parlare dei figli del Principe William e della Duchessa Kate Middleton: “La pressione su di loro sarà intensa per contribuire a garantire la sopravvivenza della monarchia britannica, un’istituzione che può essere facilmente fatta risalire al IX secolo. Deve essere doloroso per Kate sapere che, mentre gli altri bambini guardano al futuro con occhi stralunati, i percorsi dei suoi figli sembrano incastonati nella pietra di Portland”. E conclude: “Immagina di avere costantemente sulle spalle il peso di oltre 1.200 anni di storia”.