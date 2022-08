Samuel Peron, il racconto del ballerino: “Dopo il grande dolore è arrivato il più bel regalo”

Si è raccontato Samuel Peron, uno dei protagonisti di Ballando con le stelle ha parlato del suo grande dolore ma al tempo stesso del grande regalo ricevuto negli ultimi tempi, arrivato in un periodo molto intenso da un punto di vista lavorativo.

Di recente, il ballerino ha infatti perso l’amata madre, un lutto terrificante per Samuel Peron, il quale ha però saputo di aspettare un figlio dalla sua compagna e nei prossimi mesi diventerà padre per la prima volta.

Nel lavoro sono stati invece innumerevoli i suoi impegni, dopo l’ultima stagione da ballerino a Ballando con le stelle, nelle ultime due stagioni ha fatto da inviato a Buongiorno Benessere ed è stato spesso ospite del programma pomeridiano Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

In estate, Peron è stato inoltre tra i protagonisti, sempre sulle reti Rai, di Camper e Weekly, dimostrando una duttilità in grado di permettergli un futuro televisivo anche al di fuori del ballo, seppur con Milly Carlucci e la sua storica trasmissione non si tratterà di addio.

Le sue parole

Intervistato dal settimanale Tele Sette, ecco le sue dichiarazioni su quanto gli ha riservato la vita negli ultimi tempi: “Perdere una persona importantissima è stato un dolore immenso, ma avere un figlio è il regalo più bello possibile e lo desideravamo tanto”. Sugli impegni estivi con Weekly e Camper si è detto soddisfatto, in quanto con tali programmi ha avuto modo di poter visitare diversi luoghi in Italia, amando viaggiare e raccontare le sue esperienze in modo del tutto personale.

Il futuro del ballerino

Riguardo ai suoi programmi futuri, il ballerino veneto ha dichiarato di sognare uno show tutto suo, anche se per tale opportunità ha inoltre specificato di non avere fretta e di dover imparare ancora molto.

In attesa di rivederlo anche in autunno ad Oggi è un altro giorno, Samuel Peron ritornerà a Ballando con le stelle ma in altre vesti. Dopo essere stato ballerino dalla seconda all’edizione scorsa, saltando solo la penultima per via del Covid, in quella prossima sarà infatti inserito nella giuria popolare, rimanendo dunque legato al talent condotto da Milly Carlucci.