Giulia Salemi, a settembre sarà una “Grande Sorella” | Lo scoop sulla partecipazione al Grande Fratello Vip

Continuano ad uscire indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello, a parte i concorrenti, esce uno scoop su Giulia Salemi che a quanto pare avrà un ruolo importante nella nuova edizione del reality. Cosa ne sappiamo al momento

Continuano a non mancare i rumors sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip anche quest’anno condotto da Alfonso Signorini, su Canale 5 a partire dal 19 settembre 2022.

Nelle scorse ore Amedeo Venza esperto di gossip ha rivelato uno scoop che riguarda Giulia Salemi, di cui sono stati rivelati alcuni dettagli interessanti.

Giulia Salemi, a settembre una “Grande Sorella”. Quale sarà il suo ruolo

Manca sempre meno per il ritorno sulla rete ammiraglia Mediaset del seguitissimo reality, giunto alla sua settima edizione, e condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini, che sarà affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste. Tante a quanto pare saranno le novità di questa nuova edizione che si preannuncia l’ennesimo grande successo. Oltre alle indiscrezioni riguardanti il cast, destinato a rimanere segreto fino alla messa in onda della prima puntata, è stata svelata una novità che vede protagonista una ex gieffina. Si tratta della fidanzata di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, che farà ritorno nel programma in cui ha trovato l’amore. Questa volta però non sarà nelle vesti di concorrente. A rivelare la presenza dell’influencer ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza:“Avrà un ruolo tutto suo in ogni puntata direttamente dallo studio tv”. Nelle scorse settimane però già si era vociferata la possibilità di ritrovare Giulia Salemi nel backstage, con il compito di intervistare i concorrenti eliminati.

Una concorrente davvero speciale che potrebbe arrivare

In attesa di sapere se sarà confermato il ruolo inedito dell’ex gieffina, nella giornata di oggi sul profilo ufficiale del GF Vip è spuntato un altro indizio sul cast, precisamente su una concorrente: “L’amore vissuto solo in teoria? Non fa per lei, e non vede l’ora di dimostrarlo”.

Nel video invece c’è questa frase: “L’amore si dimostra non si promette”. Gli indizi hanno portato molti seguaci del programma di Canale 5 a pensare che la vip misteriosa possa essere Carolina Marconi. Questo perché la donna mostrata nel filmato in questione, ha il suo stesso colore di pelle e anche il modo di vestire sembra essere il suo, visto che indossa spesso abiti verdi. Come ha fatto notare la pagina gfvipnews.