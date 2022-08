DJI Avata, fuga di notizie con tutte le infomazioni del nuovo drone top che arriverà presto sul mercato

Sono finite su internet tutte le informazioni relative al nuovo gioiellino di DJI, nonché un dispositivo elettronico del tutto invidiabile e che lascia a bocca aperti tutto. Questo drone, dunque, non poteva che rivelarsi essere un vero e proprio portento per quanto riguarda i più interessati del settore. Ma con quali caratteristiche lo veniamo a sapere?

Come avete visto è successo: pochi giorni prima del lancio previsto per il 25 agosto, bene o male siamo già al corrente delle grandiose specifiche tecniche che hanno a che fare con il DJI. Ovviamente è tutto merito di un rivenditore del quale non si conosce il nome o il cognome, ma con ciò che ha fornito a tutti quanti pensiamo davvero che le immagini siano reali. Le fonti da cui provengono sono sicure, di conseguenza non abbiamo timori da questo punto di vista.

Ma perché è così speciale pur essendo un semplice drone? Il DJI Avata dovrebbe essere un dispositivo capace di muoversi agevolmente in spazi stretti o poco indicati a un oggetto volante, dunque agile e in grado di resistere pure a piccoli urti senza cadere giù o interrompere il volo. A suggerirlo, del resto, è anche la protezione in materiale resistente per le quattro eliche, così da rimanere tranquilli anche in caso si finisse su qualche oggetto. Avata dovrebbe avere, in aggiunta, persino un set di sensori anche ToF per rilevare ostacoli in basso o lungo il cammino e prevenire gli impatti.

Non dimentichiamoci che il prossimo DJI, però, sembra sia attrezzato pure per le situazioni limite grazie al freno di emergenza che può rallentare il drone dalle incredibili velocità che sarebbe capace di raggiungere, e non parliamo mica di poco: 100 km/h. Il drone sarà disponibile in vendita singola oppure in abbinamento a diversi accessori attraverso due kit, la Fly Smart Combo insieme ai DJI Goggles V2 e all’unità di controllo, la Pro View Combo con i nuovi DJI Goggles 2 con visione in 1080p a 100 Hz, Wi-Fi ac e il Bluetooth 5.2 assieme alla batteria da 1.800 mAh.

Cosa possiamo dire sui prezzi? Non è di certo un costo basso quello che inseriranno sul DJI Avata. È probabile che il dispositivo costerà 629 dollari, 1.168 dollari per la Fly Smart Combo e 1.388 dollari per la Pro View Combo, ma meglio prenderle come cifre soltanto indicative al momento. Di seguito vi lasciamo la scheda tecnica: