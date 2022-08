WhatsApp, è finalmente arrivata la migrazione in App: ora da iOS ad Android e viceversa è facilissimo

La nuova funzione di WhatsApp i permetterà di trasferire i file e le chat più importanti da un sistema operativo all’altro con grande facilità. Ma qual è la guida da seguire per riuscirci?

Meta ha annunciato che su WhatsApp sarà possibile effettuare la migrazione dei dati dell’app da Android a iOS e viceversa. La novità è stata ribadita dal changelog della versione 22.17.77 stabile dell’app verde per iOS, il che vale a dire che l’opzione dovrebbe essere stata attivata per tutti e non solo per una parte dell’utenza.

Ma che cosa potremmo fare? Come abbiamo detto sarà possibile trasferire dall’app di WhatsApp per Android a quella per iOS le informazioni sull’account, la foto del profilo, le chat singole e di gruppo, la cronologia delle chat, i contenuti multimediali e le impostazioni. Non vengono però rinviate la cronologia delle chiamate e il nome visualizzato, purtroppo.

Resta il fatto che dovremo tenere a mente alcune info importanti, come il fatto che non vengano archiviati nel cloud finché non viene creato un backup su iCloud, non possono essere visualizzati da WhatsApp e restano memorizzati anche nello smartphone Android finché non si elimina l’applicazione verde o non viene cancellata la memoria del telefono.

Dato che non tutti sono esperti in materia, Il team di WhatsApp ha predisposto un’esaustiva sezione che spiega nel dettaglio tutto quello di cui si ha bisogno per effettuare l’operazione. I requisiti per effettuare la migrazione da Android ad iPhone sono i seguenti, dunque non dimenticateli per ovvie ragioni.

Dovremo avere uno smartphone Android con Android 5.0 o versioni successive, uno smartphone iOS con iOS 15.5 o versioni successive, WhatsApp per Android in versione 2.22.7.74 o successive, WhatsApp per iOS in versione 2.22.19.70 o successive, l’app apposita per il trasferimento e ricordare che la migrazione da Android a iOS può essere effettuata solo verso un iPhone impostato o ripristinato alle impostazioni di fabbrica per essere associato all’applicazione Passa a IOS.

Non dimentichiamoci nemmeno che ambedue i dispositivi devono essere collegati alla rete elettrica e alla stessa rete Wi-Fi. Ma come si effettua il passaggio da iPhone ad Android? Innanzitutto dovremo aprire l’app “Passa a iOS” sul telefono Android e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Su iPhone comparirà un codice. Quando richiesto, basterà il codice nello smartphone Android e cliccare successivamente su “Continua” e seguire le istruzioni sul display. A quel punto basterà seleziona WhatsApp nella schermata “Trasferisci dati”, andare su Inizia sul telefono Android e poi aspettare che WhatsApp prepari i dati da esportare.

Quando i dati saranno pronti, l’account verrà scollegato dal telefono Android. A tal punto basterà toccare “Avanti” per tornare all’app Passa a iOS, dopodiché su “Continua” per trasferire i dati dal telefono Android all’iPhone e attendere che “Passa a iOS” confermi di aver completato il trasferimento.

Come parte finale sarà sufficiente installare l’ultima versione di WhatsApp dall’App Store, aprire WhatsApp per accedere con lo stesso numero di telefono usato sul vecchio dispositivo e toccare Inizia quando ti viene richiesto e attendere il completamento del processo. Nel momento in cui avremo completato l’attivazione del nuovo dispositivo, le chat saranno state correttamente ripristinate.