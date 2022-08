YouTube lancia Mosaic Mode nuovo modo per vedere i video sulla piattaforma

Con gli Shorts, Google ha trasformato YouTube in una sorta di TikTok all’americana. Ora ecco un nuovo modo, all’orizzonte, per guardare i video sulla piattaforma di proprietà del colosso di Mountain View.

YouTube TV potrebbe presto ottenere una “Modalità mosaico” per guardare più livestream contemporaneamente e soddisfare soprattutto l’esigenza di molti appassionati di eventi sportivi in tutto il mondo.

Secondo Protocol, Google starebbe sviluppando una funzionalità chiamata “Mosaic Mode” che consentirebbe agli abbonati di trasmettere in streaming fino a quattro feed live in contemporanea. Google avrebbe già discusso la funzione durante l’evento del mese scorso con i partner di produzione.

Mosaic Mode, lo scatto in avanti di Google: nulla sarà come prima

Mosaic Mode è uno dei pochi nuovi aggiornamenti su cui Google sta lavorando nel portfolio di YouTube. Sempre secondo le indiscrezioni di Protocol, Google avrebbe l’intenzione di segnalare che i proprietari di smart TV possono aspettarsi una migliore esperienza di YouTube Music nei prossimi mesi, oltre a una migliore integrazione dell’audio Nest.

Consentire agli abbonati di guardare quattro stream contemporaneamente sarebbe una logica estensione della recente partnership di Google con l’NBA e altri investimenti che l’azienda ha fatto per rendere YouTube TV più avvincente che mai.

“I cortometraggi di YouTube stanno arrivando sulle smart TV – si legge su Protocol – YouTube vuole che le persone guardino più video verticali sulle loro TV: il servizio video di proprietà di Google si sta preparando a supportare YouTube Shorts, la sua interpretazione dei video di TikTok, all’interno della sua app per smart TV”.

YouTube dovrebbe ottenere anche un migliore supporto per il servizio musicale dell’azienda sulle smart TV e il suo servizio di TV a pagamento, da qui il work in progress per lanciare la visualizzazione a schermo, diviso per i suoi abbonati.

Google sta cavalcando un’onda formatasi dopo il riuscitissimo YouTube Shorts, un grande successo sui dispositivi mobile, visto che quei brevi video alla TikTok hanno raggiunto 30 miliardi di visualizzazioni giornaliere, all’inizio di quest’anno. Tuttavia, c’è ancora poco o nessun supporto per la funzione su schermi più grandi. L’app mobile di YouTube, infatti, non consente alle persone di trasmettere cortometraggi alla TV e l’app TV del servizio non mostra le clip agli spettatori. Da qui lo scatto in avanti di Google.

Secondo Protocol un aggiornamento al riguardo verrà lanciato nei prossimi mesi. Una diapositiva mock-up presentata al pubblico dell’evento partner di Google, svelata da Protocol, mostrava un video verticale al centro dello schermo, con il titolo del video e il nome del brano utilizzato nella clip. Non c’era una barra di scorrimento a schermo intero, suggerendo che l’implementazione non utilizza l’interfaccia del normale video player di YouTube. La sensazione comunque è che Mosaic Mode stia per arrivare. E nulla sarà come prima.

FONTE