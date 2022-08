Elisabetta Canalis, polemiche per lo spot in tv: “Lei invita a fare…”

Social, televisione e pubblicità, oggigiorno, sono in grado di condizionare le nostre scelte. Questo, tuttavia, non è sempre un bene in quanto, come tutti sappiamo, l’eterna lotta contro i canoni di bellezza imposti dalla società – con conseguente possibile insorgenza di disturbi alimentari – è un problema che coinvolge una quantità importante di popolazione, specie tra i più giovani. Ecco, a tal proposito, quanto sta accadendo sul Web circa uno spot pubblicitario che ha come protagonista Elisabetta Canalis.

Elisabetta ha compiuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 1999, anno in cui è stata scelta per ricoprire il ruolo di velina mora nel celebre tg satirico Striscia la Notizia. Da allora, oltre a essere molto attiva su Instagram, ha continuato a lavorare in televisione, in qualità sia di attrice sia di conduttrice.

Attualmente, nonostante risieda stabilmente a Los Angeles, la Canalis continua a portare avanti anche il suo lavoro in Italia, grazie alla conduzione del programma di Tv8 Vite da copertina, affidatale nel 2021, e al suo ruolo di testimonial per il the e l’acqua San Benedetto.

Ed è proprio a causa delle pubblicità della San Benedetto di cui Elisabetta è protagonista che, di recente, si è creata una polemica sul Web. Il motivo? Le scorrette abitudini alimentari che, secondo alcuni, emergono da tali spot. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

La polemica del Web su diete, bellezza e pubblicità

Negli ultimi giorni, alcuni utenti del Web hanno posto particolare attenzione sugli spot dell’acqua e del the San Benedetto nei quali, secondo alcuni, è racchiuso un messaggio sbagliato inerente a quella che dovrebbe essere una corretta alimentazione. A esporre tale tematica si ha pensato anche la pagina social “aestetica sovietica” la quale, tramite un post di Instagram, ha preso in esame la pubblicità dell’acqua San Benedetto che ha come protagonista Elisabetta Canalis. Nello spot in questione vi è la Canalis che si sveglia e, come è normale che sia, si reca a prepararsi la colazione; le fette di pane tostato, però, si bruciano, così Elisabetta afferra una bottiglia d’acqua e, senza mangiare, esce di casa. Ecco, a tal proposito, quali sono state le considerazioni fatte su Instagram dalla pagina social precedentemente citata: “Fra le righe, nemmeno troppo, suona quasi come un invito a sostituire la colazione con l’acqua. D’altronde è quello che le abbiamo appena visto fare […]”.

Altro spot, altra polemica

Ma non è finita qui. Oltre allo spot dell’acqua, è stato preso in esame anche quello inerente a un succo di frutta della San Benedetto. A tal proposito, sul post di “aestetica sovietica” si legge quanto segue: “In un altro spot della stessa linea di prodotti, la stessa Canalis risponde alla domanda di una sua amica. Stavolta l’invito a saltare la colazione si fa esplicito, benché la sceneggiatura poggi sul gioco di parole con il nome del succo di frutta che si chiama, appunto Succoso zero. ‘Quanto conta per te la colazione?’, ‘Da uno a zero? Zero… Succoso zero! […]'”.

Al momento, a tale riguardo, nessuna dichiarazione è stata rilasciata, né da Elisabetta Canalis né dalla San Benedetto.