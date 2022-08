Il dramma della morte di Lady Diana: a distanza di 25 anni nuove incredibili rivelazioni

Nonostante siano trascorsi più di vent’anni da quel terribile incidente stradale, la morte di Lady Diana è sempre una tematica molto attuale. Nel tempo sono state avanzate numerose ipotesi e ricostruzioni a riguardo, ma nonostante ciò, intorno a tale argomento continua ad aleggiare un velo di mistero. Ecco in arrivo, a tal proposito, un nuovo documentario, che scandaglierà tutto quello che c’è da sapere sulla scomparsa della mamma di William e Harry.

Il nome di Diana Spencer continuerà a riecheggiare in eterno, grazie a tutto ciò che di bello e di buono ha fatto e rappresentato nel corso della sua breve vita. Lady D, infatti, è scomparsa a causa di un incidente stradale avvenuto a Parigi nel 1997 all’età di soli 36 anni, causando tristezza e sgomento in tutta l’opinione pubblica mondiale.

Diana, come tutti saprete, è convolata a nozze con il principe Carlo il 29 luglio 1981, e ha successivamente acquisito il titolo di principessa del Galles. Il matrimonio, tuttavia, non è stato felice come si sperava, e dopo alcuni anni dalla nascita dei loro due figli, William e Harry, Carlo e Diana decisero di separarsi.

Il prossimo 31 agosto si terrà il venticinquesimo anniversario della morte di Lady D e, per l’occasione, è in arrivo su Sky un intero speciale a lei dedicato, nel corso del quale si analizzeranno tutti i dubbi e i misteri che, ancora oggi, esistono sulla sua tragica scomparsa. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

I dettagli sulla morte di Lady D

Il 31 agosto 1997 è una data che tutti noi ricorderemo: qual giorno, infatti, coincide con la morte della principessa Diana Spencer, mamma del principe William, duca di Cambridge e futuro erede al trono d’Inghilterra, e del principe Harry, duca di Sussex. Il prossimo 31 agosto, dunque, saranno trascorsi esattamente venticinque anni dalla morte di Lady D, motivo per il quale sul canale 119 di Sky alle ore 22.00 andrà in onda un intero speciale su di lei intitolato Diana – L’ultima verità. Attraverso interviste; reportage; testimonianze e analisi di esperti, dunque, avremo modo di venire a conoscenza di nuovi dettagli inerenti alla dinamica dell’incidente, e non solo.

L’autobiografia di Harry parlerà di Diana

Da tempo, oramai, si parla della pubblicazione di una scottante autobiografia del principe Harry, ma ancora oggi, non è dato sapere quando verrà pubblicata.

Secondo alcune indiscrezioni, tuttavia, nel libro del duca di Sussex non dovrebbero di certo mancare riferimenti a Lady D, alla sua morte, e all’ultimo periodo della sua vita.