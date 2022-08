Mara Maionchi torna in Rai e racconta il suo periodo più buio: “Così parlerò del mio tumore al seno”

La produttrice musicale e conduttrice tv, Mara Maionchi, ha parlato del suo nuovo progetto televisivo, dove parlerà della sua lotta contro il tumore.

Lei è una delle produttrici, conduttrici e personaggi tv più amate dal grande pubblico nostrano, recentemente protagonista, insieme alle colleghe ed amiche Orietta Berti e Sandra Milo, del programma Sky, Quelle brave ragazze. Stiamo parlando chiaramente di Mara Maionchi.

Nel prossimo autunno, due importanti progetti televisivi attendono Mara Maionchi: il primo, al debutto su Rai Due, si chiamerà Nudi per la Vita. Il secondo, invece, è la nuova edizione del programma Sky Italia’s Got Talent, con Federica Pellegrini, Elio, Frank Matano e condotto da Ludovica Comello.

Le parole di Mara Maionchi

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Nazione, Mara Maionchi ha parlato del suo prossimo progetto televisivo, Nudi per la la Vita. Come rivelato nei giorni scorsi, la produttrice discografica parlerà anche della sua lotta contro il tumore. Ha spiegato: “Su Rai2 a Nudi per la vita racconterò della mia esperienza con il tumore al seno e di prevenzione. Racconteremo con leggerezza un tema importante come la malattia oncologica”. E ancora: “Amo tutto della vita, alla mia età il bene assoluto è la salute che ti permette di fare tutto. Poi ci sono gli affetti familiari”.

Ha continuato Mara Maionchi: “Non mi sento una conduttrice. Certo, dopo aver fatto tanti altri lavori ho incontrato la musica. Con mio marito siamo stati al servizio della musica e dei cantanti”.