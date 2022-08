“Io non glielo chiederò mai”, ecco perché Raoul Bova e Rocio Munoz Morales non si sposano

Da anni Raoul Bova e Rocio Munoz Morales fanno coppia, ma su un futuro matrimonio vi è stata la risposta chiara e netta da parte di lei, ecco cosa ha dichiarato l’attrice spagnola a tal proposito.

Dopo gli inizi in Spagna da attrice e poi presentatrice, la svolta nella sua carriera avvenne nel 2011 quando viene chiamata in Italia interpretando una parte nel film Immaturi, incontrando così Raoul Bova, facente parte del cast relativo alla commedia.

In quel periodo, l’attore romano era legato a Chiara Giordano, veterinaria sposata nel 2000, ma con cui i rapporti erano incrinati, tanto da portare la coppia a separarsi nel 2013, vale a dire 2 anni dopo il film.

Insieme alla Munoz Morales danno vita ad un intenso rapporto, nel quale sono nate due figlie, di nome Alma e Luna. Il loro legame è ormai diventato duraturo e da tempo si erano rincorse le voci verso il grande passo.

Le parole dell’attrice

Riguardo a tali voci, la diretta interessata ha fatto intendere come non sarà lei a fare eventualmente la proposta, ma il suo collega, in quanto si ritiene una persona piuttosto tradizionalista: “Io non glielo chiederò mai”.

Si è detta dunque possibilista la Munoz Morales, ma bisognerà aspettare la mossa di Bova, da capire cosa ne penserà lui e quando tale decisione avverrà, la coppia ormai è stabile da oltre 10 anni ed entrambi gli attori sono molto impegnati di recente.

Gli ultimi impegni

Ricordiamo come l’ultimo intervento dell’attrice spagnola è avvenuto nell’intervista per il Corriere della Sera a Venezia, e nella città lagunare si trova in qualità di madrina per il prestigioso Festival del Cinema.

La kermesse avrà inizio mercoledì 31 agosto e si concluderà il 10 settembre, data in cui verrà assegnato l’ambito Leone d’Oro. Saranno giorni importanti per Rocio Munoz Morales, la quale ha dichiarato di aver preparato il discorso da presentare al Festival da tempo e fatto leggere più volte a Raoul Bova, in questo suo intervento parlerà dell’importanza del cinema nella vita di ciascuna persona. Sul vestito da portare, ha detto come sarà di un grande stilista.