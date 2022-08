“Guarito dal cancro in 3 giorni”, Fedez sbotta sui social contro l’attivista: “C’è un limite a tutto”

Ha dovuto affrontare altre critiche social il cantante Fedez, ma in questa occasione la polemica riguardava un tema serio, tanto da far replicare il diretto interessato su quali livelli di stupidità umana si possano raggiungere in talune circostanze, come l’ultima vicenda accaduta.

La polemica in questione riguarda un tema molto delicato, come nel caso del tumore avuto dall’artista musicale e l’operazione a cui è stato sottoposto la scorsa primavera e dalla quale si è poi ripreso dopo il grande spavento.

Ad accendere la fiamma in una vicenda molto delicata è stato un’attivista, il suo nome è Serena, sui social si è scagliata contro la coppia, inizialmente mettendo nel mirino Chiara Ferragni.

Sulla nota influencer si è espressa in merito ad un suo messaggio su TikTok, ironizzando sul fatto di vedere l’imprenditrice cremonese in piazza a manifestare, prendendosela in seguito con il marito in modo pesante.

Le parole dell’attivista

Nel suo messaggio social, Serena ha infatti scritto: “Anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in 3 giorni, ma per una colonscopia bisogna attendere 7 mesi”. Sul tema riguardante il diritto alla salute dei cittadini italiani ha fatto riferimento l’attivista, portando come esempio la guarigione di Fedez per il tumore al pancreas. Nel giro di poco tempo, non si è fatta però attendere la risposta del diretto interessato, rispondendo a tono su tali provocazioni.

La replica del cantante

Ha usato parole pesanti il rapper nei confronti di tali accuse, sottolineando come la sua guarigione sia arrivata quasi come se fosse una colpa e sulle cure ha specificato di essere stato trattato come tutti gli altri pazienti, spiegando inoltre di avercela fatta in un lasso di tempo ben superiore ai 3 giorni, come invece sottolineato dall’attivista nella sua polemica.

In seguito, Fedez ha poi rincarato la dose sulla vicenda in questione con queste affermazioni: “Se solo sapessi le conseguenze di un simile intervento non andresti a sminuire una situazione così grave e delicata. Su queste cose non ci si dovrebbe scherzare o fare delle critiche, alla stupidità umana a volte non esiste cura, non auguro a nessuno quanto ho passato io in quei momenti.”