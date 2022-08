La Talpa, arrivano le prime news | Tra i concorrenti un ex tronista

Nella primavera 2023 è prevista la partenza su Mediaset della nuova edizione del programma La Talpa e ad occuparsi della produzione sarà Maria De Filippi. Proprio partendo da lei, che arrivano le prime indiscrezioni sui probabili concorrenti . Uno di questi potrebbe essere un ex tronista.

La nuova stagione televisiva deve ancora iniziare, ma giù si pensa al futuro, e più precisamente alla prossima primavera 2023 quando andrà in onda la nuova stagione de La Talpa.

Sono anni che il programma viene cancellato, e ora i telespettatori non vedono l’ora di poter assistere nuovamente alla “caccia all’uomo“.

La produzione questa volta verrà affidata ad una vera certezza, ovvero a Maria De Filippi. E proprio nell’ambito delle sue trasmissioni potrebbe arrivare uno dei primi concorrenti.

La Talpa, arrivano le prime news. Di quale concorrente si parla?

Nella giornata di oggi l’esperto di gossip Amedeo Venza ha svelato un’indiscrezione che riguarda un ex volto del seguitissimo dating show pomeridiano di Canale 5, facendo sapere che potrebbe essere uno dei concorrenti del reality: “Costantino Vitagliano storico protagonista di Uomini e Donne potrebbe prendere parte della nuova e attesa edizione“. Al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini e della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, precisamente in primavera, ci sarà il ritorno sul piccolo schermo de La Talpa. Ad annunciare la novità nei mesi scorsi ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset: “La produrrà Maria De Filippi. Formato modernizzato ed evoluto, mi piace molto. Ci sarà conduzione” aveva raccontato. E proprio sulla conduzione, oltre che sui concorrenti, si concentrano le ipotesi.

Ma ancora il nome è avvolto nel mistero. Nelle scorse settimane il settimanale DiPiù Tv ha fatto sapere che: “Si punta alla collaborazione tra Silvia Toffanin e Maria De Filippi”. Il magazine Nuovo Tv invece ha rivelato che in pole ci sarebbero anche Stefania Orlando e Anna Tatangelo. Poi è spuntato anche il nome di Belen Rodriguez, e addirittura stando a delle indiscrezioni potrebbe essere affiancata da Stefano De Martino. Il noto attore turco Can Yaman invece, stando a quanto ha riportato il sito Coomingsoon.it avrebbe rifiutato il ruolo di inviato, per il chachet basso che gli è stato offerto.

I grandi nomi del passato

Nelle scorse edizioni del reality ci sono stati dei personaggi diventati famosi a Uomini e Donne, come Karina Cascella e Gianni Sperti, e anche gli ex tronisti Salvatore e Cristiano Angelucci, Diego Conte e Karim Capuano.

Per la nuova edizione, come anticipato, un probabile concorrente che potrebbe fare parte del cast, a detta del noto influencer Amedeo Venza, è l’ex tronista Costantino Vitagliano.