Manuel Bortuzzo, la sua nuova d’amore è reale? | Ombre su un accordo con Angelica

Solo pochi giorni fa Manuel Bortuzzo aveva presentato via social la sua nuova fidanzata, la Tiktoker Angelica Benevieri. Ma c’è chi dice che tra questa inedita coppia ci sia qualche ombra oscura…

Manuel Bortuzzo a quanto pare, ha dimenticato ormai la sua ex fidanzata Lulù Selassiè.

Proprio l’ex nuotatore giorni fa, infatti, ha pubblicato su Instagram un selfie insieme alla sua nuova fiamma scatenando il gossip.

Tutto molto bello se non fosse che nelle ultime ore c’è chi ha insinuato che questa sua storia d’amore potrebbe essere studiata totalmente a tavolino al solo scopo di far parlare di sè.

Manuel Bortuzzo, la sua nuova d’amore è reale? Chi ha sollevato i dubbi

A lanciare su Instagram il dubbio è stata la popolare influencer Deianira Marzano, che nelle sue storie ha fatto notare alcune cose che le hanno fatto venire alcuni dubbi: “Questa storia fa acqua da tutte le parti. Lei è cugina di un amico fraterno che fa l’agente dei vip. Si conoscono da anni perché lui va al ristorante di famiglia. Inizia a seguirla su instagram 2 settimane fa…”. Deianira ha anche fatto notare di aver subito iniziato ad avere dubbi su questa storia tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, il quale è sempre al centro del gossip, e la sua nuova fiamma Angelica Benevieri perché pare che mesi fa cercasse casa con un’altra: “Professa amore a lei quando 4 mesi fa stava cercando casa con un’altra… bah!”. La Marzano ha poi concluso questo suo intervento domandandosi come la gente possa credere a questa storia: “Si può fidanzare anche con un’intera squadra di pallavolo, detto ciò, ma voi veramente credete a questa storia?!”.

La nuova fidanzata però sostiene altro

Alle parole di Deianira, sono però seguite dopo poche ore quelle di Angelica Benevieri che su Tik Tok ha risposto ad alcune curiosità dei suoi tanti follower.

Proprio in questa circostanza c’è chi ha semplicemente chiesto ad Angelica Benevieri come sta in questo momento. E la giovane tiktoker ha sfoggiato subito un sorriso, limitandosi a dire di non essere mai stata meglio nella sua vita: “Se sono felice? Tanto…”.