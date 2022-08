Il Paradiso delle Signore 7, colpo di scena: la Rai cambia tutto sul debutto

Una decisione dell’ultimo minuto ha spiazzato il grande pubblico della serie di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore 7: ecco cosa sta accadendo.

Si sono concluse, anche se altre riprese verranno effettuate in inverno, le registrazioni delle nuove puntate della settima stagione della serie cult di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, negli studi del centro di produzione Rai.

Le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena, tra addii clamorosi – come quello di Beatrice e Dante – ed incredibili ritorni, come quello di Quinto, che stravolgerà la neo coppia di sposi, Anna e Salvo.

Ma ci saranno anche altri debutti, come tra le Veneri, ma soprattutto quello di Matilde Fregerio di Sant’Erasmo, la donna che dovrebbe conquistare il cuore di Vittorio Conti.

Quando tornerà la serie

Proprio nelle ultime ore, si sono sfatti insistenti i rumors circa un cambio di programmazione per il Paradiso delle Signore. Si è parlato, in particolar modo, del ritorno della serie su Rai Uno una settimana prima, ovvero lunedì 5, rispetto a quanto annunciato, ovvero lunedì 12 settembre. La notizia è stata confermata da più parti, ma non si tratta delle nuove puntate, bensì di alcune repliche. La Rai ha infatti pensato bene di mandare in onda le ultime cinque puntate della scorsa stagione, in modo da far fare ai telespettatori un ripasso prima del debutto delle nuove puntate, le quali sono state confermate dal 12 settembre.

Lo stop in autunno

La serie il Paradiso delle Signore, così come altri programmi cult del daytime di Rai Uno, come La Vita in Diretta e Oggi è un altro giorno, subiranno delle importanti variazioni tra metà novembre e metà dicembre, ovvero nel mese della messa in onda del Mondiale di Calcio in Qatar.

Non è chiaro come si ovvierà ad alcuni stop – in concomitanza con alcune partite del Mondiale – ma la Rai dovrebbe annunciare il tutto tra poche settimane.