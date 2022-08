Principe Carlo, primo atto da futuro Re: “Ha relegato suo fratello nel deserto reale”

Il Principe Carlo è sempre di più al centro delle manovre della Famiglia Reale, con il beneplacito della Regina Elisabetta: ecco cosa è successo.

Da oltre un anno e mezzo, la Regina Elisabetta II si è trasferita stabilmente nella residenza reale del Castello di Windsor, recandosi sempre meno a Buckingham Palace. Sono stati mesi molto complicati per la Sovrana, sotto diversi punti di vista.

La morte del Principe Filippo d’Edimburgo, la “battaglia” contro la coppia reale dei Duchi del Sussex – il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle – e i continui problemi di salute, hanno di fatti costretto la Sovrana 96enne a fare un passo di lato.

A beneficiarne, chiaramente, è il primogenito della Regina Elisabetta nonché erede diretto al trono, il Principe Carlo, il quale ha preso sempre più spazio nelle faccende della Corona, insieme a sua moglie, la Duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker.

La decisione della Corona

Per il Principe Carlo, dunque, si tratta a tutti gli effetti delle prove generali per quando diverrà Re e, sua moglie Camilla Parker, Principessa del Galles. Un atto che dimostra quanto ormai sia influente il primogenito della Regina Elisabetta II nella Famiglia Reale è la richiesta, come raccontato i tabloid londinesi, da parte del Principe dell’allontanamento dal Casato dei Windsor di suo fratello, il Duca di York Andrea. I motivi sono ben noti, ossia il coinvolgimento del Duca nello scandalo Epstein a New York. Quest’azione si tradurrebbe nella privazione dei suoi titoli reali e del titolo di Sua Altezza Reale e, sulla vicenda, ci sarebbe il via libera della stessa Sovrana.

Il Principe Carlo impassibile

Stando a quanto riferiscono fonti vicine a Buckingham Palace, citate dai media britannici, l’annuncio potrebbe avvenire a breve. Il Principe Carlo avrebbe comunicato le sua volontà – e quella della Regina Elisabetta II – dapprima allo stesso Duca di York Andrea, poi le Beatrice e Eugenia, figlie del Duca e nate dal matrimonio con Sarah Ferguson. Gli incontri sono avvenuti, scrivono i tabloid, nella tenuta estiva di Birkhall nell’Aberdeenshire, in Scozia.

Secondo le stesse fonti, il Principe Carlo avrebbe ignorato le suppliche di tutti e tre, annunciando di non voler cambiare la sua decisione. Andrea di York, che è stato sempre – secondo la stampa – il figlio prediletto della Regina Elisabetta, è stato relegato in quello che viene definito “deserto reale”.