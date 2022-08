Ibrahimovic non bada a spese. Il video postato sui social “spaventa” tutti, tifosi del Milan e non solo.

Che i giocatori abbiano da sempre immense possibilità economiche è chiaro a tutti. Questo soprattutto in una parentesi calcistica come quella attuale, caratterizzata da stipendi quasi esagerati e da contratti astronomici stipulati anche a età giovanissime. Merito anche dei tanti sponsor in grado di aumentare le già nobilissime e importanti entrate di professionisti percepenti stipendi quasi folli.

Restando su Ibrahimovic, il campione del Milan non può di certo essere escluso da tale discorso, come emerso anche dai tantissimi contratti stipulati con le maggiori realtà calcistiche d’Europa. Dall’Ajax al Barcellona, passando per Milan e Inter o Manchester United. A questi si aggiungano anche quelli legati alla sua iconica immagine, dalle brandizzazioni di indumenti a quelle legate ad investimenti personali. Il mondo milanese tutto sa ad esempio della sua passione per il paddle, così forte da portare lui ad acquistare circa 40 terreni in quel di Milano fittati a terzi per lo svolgimento delle gare di questo nuovo sport e in grado di acuire ancor di più i suoi non ridottissimi guadagni.

Ibrahimovic sorprende tutti: che acquisto da 15 milioni

In tale ottica, dunque, si giustifichi il grande acquisto dell’attaccante del Milan, sciorinato sui propri social. Non è la prima volta che Zlatan ostenta i propri sfizi. Lo ha fatto più volte con le automobili mentre in questi giorni ha pubblicato le fotografie del proprio yacht da 15 milioni di euro. L’imbarcazione, di nome Benetti, è dotata di tantissimi comfort. Può ospitare fino a dieci persone per un totale di cinque suite, tra cui una suite armatoriale, due “Vip” e due cabine doppie. In più sono presenti altre sette cabine per i membri dell’equipaggio.

A ciò si aggiunga la piscina vetrata a sfioro, circondata da una lounge area con divani, oltre che alla presenza di una palestra. A concludere l’umilissima struttura un garage per le moto d’acqua, tender per collegamenti con la terraferma e Seabob. Il tutto per 34 metri di lunghezza complessivi e su cinque livelli d’altezza.