Sarri tira un sospiro di sollievo: resta in squadra, ma non è finita qui

Arrivano buone notizie per Maurizio Sarri che potrà contare sul proprio top player nella rincorsa Champions della Lazio: la storia non è però finita qui, ecco cosa accadrà.

I biancocelesti vogliono provare a puntare al quarto posto: l’inizio di campionato è stato ottimo ma la squadra di Sarri dovrà battere una concorrenza molto agguerrita.

C’è molta curiosità su ciò che la Lazio sarà in grado di fare in questa stagione. Passato un po’ un sordina in questo calciomercato estivo per via dei super colpi dei cugini giallorossi, il club di Lotito ha mantenuto grosso modo l’ossatura della passata annata. Tra i nuovi acquisti ci sono stati quelli dei due portieri Maximiano e Provedel, di Romagnoli, Casale e Gila in difesa, di Marcos Antonio e Vecino in mezzo al campo e di Cancellieri in attacco.

Tutti profili richiesti e condivisi con Sarri e che arricchiscono una rosa che ha mantenuto tutti i suoi migliori giocatori. Nella prima giornata, nonostante l’espulsione dell’ex portiere del Granada dopo appena sei minuti, la Lazio è riuscita a ottenere i tre punti grazie all’autogol di De Silvestri e al primo timbro di Ciro Immobile, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio del Bologna con Arnautovic. Più difficoltà invece nella partita contro l’organizzato Torino di Juric, nella quale i biancocelesti non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0.

Nel big match contro l’Inter è però arrivata una bella vittoria per 3-1 che, come ammesso anche da Sarri, può dare una grossa spinta per il prosieguo del campionato. La notizia migliore per tutto l’ambiente è comunque legata al calciomercato, che è ormai agli sgoccioli e non porterà via da Roma il vero top player della squadra: Sergej Milinkovic-Savic.

La Lazio e Milinkovic-Savic non si separano: ecco l’accordo che hanno trovato

Il centrocampista serbo è stato in ogni finestra di mercato degli ultimi anni uno dei giocatori più chiacchierati della Serie A. I suoi numeri a livello di gol e assist sono migliorati sempre di più tanto da attirare l’attenzione di molte big sia italiane che europee, pronte a fare follie per lui. Lotito è però sempre stato categorico: Milinkovic non si muove dalla Lazio a meno di offerte irrinunciabili, che però non sono arrivate.

L’ex Genk rimarrà in maglia biancoceleste per l’ottava stagione di fila ed è pronto a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024. Le parti sono in trattativa ma l’accordo è chiaro: l’attuale stipendio di 3,2 milioni di euro verrà ritoccato verso l’alto e in più verrà messa una clausola rescissoria non esagerata che permetterebbe al giocatore di partire nella prossima stagione per un club in grado di competere per vincere la Champions League.

Se questa offerta non dovesse arrivare, ecco allora che Milinkovic-Savic potrebbe davvero decidere di rimanere e diventare una bandiera della Lazio. I tifosi se lo augurano: con un Sergente in più è più facile sognare grandi traguardi.