Inzaghi che figuraccia: terremoto in spogliatoio dopo la partita, ecco cosa è successo

La brutta batosta subita in casa della Lazio alla terza giornata di campionato lascia pesanti strascichi in casa Inter. È già caos nello spogliatoio nerazzurro.

Dopo due vittorie nelle prime due giornate contro Lecce e Spezia è arrivata la prima sconfitta in campionato per l’Inter di Simone Inzaghi. Una sconfitta pesante, arrivata in casa della Lazio con un netto 3-1 che ha lasciato parecchio amaro in bocca tra i tifosi interisti.

I primi interrogativi erano già arrivati sulla scelta della formazione iniziale che è scesa in campo allo Stadio Olimpico di Roma. L’assenza di Calhanoglu in mezzo al campo per lasciare spazio a Gagliardini con il compito di arginare Milinkovic-Savic non ha convinto sin dai primi minuti, e il serbo è stato infatti libero di servire una splendida palla a Felipe Anderson per il gol del vantaggio biancoceleste.

Proprio sul gol del vantaggio si evidenzia l’altro limite della formazione interista. Bastoni e Dimarco si perdono il brasiliano, segno che ad ora i nerazzurri non hanno ancora trovato il degno sostituto di Perisic, dato che Gosens sembra del tutto spaesato e per niente pronto a prendere il posto del croato.

Nella ripresa l’Inter è riuscita a reagire, grazie alla zampata di Lautaro Martinez che si è avventato sul colpo di testa di Denzel Dumfries, che appena pochi minuti dopo il pareggio ha anche sfiorato il vantaggio, negatogli solo da un grande intervento di Provedel.

L’umiliazione che fa male

Una reazione però solo momentanea, dato che la Lazio è riuscita nuovamente a portarsi in avanti. Complice del nuovo vantaggio biancoceleste sono stati anche i cambi, azzeccati da parte di Sarri, molto meno da parte di Inzaghi. Sarri mette dentro Pedro e Luis Alberto, Inzaghi fa entrare Darmian, Dzeko e Gosens.

Sono proprio i due neoentrati a confezionare la vittoria della Lazio. Un destro splendido di Luis Alberto su assist di Pedro per il 2-1, e un tiro a giro proprio dell’ex Barcellona per il definitivo 3-1, complice un grande ritardo nella marcatura da parte di Darmian.

Una lezione di calcio da Sarri ad Inzaghi, sottolineata anche dagli olé del pubblico di casa, che portano grande umiliazione sulle spalle dei giocatori della squadra meneghina. Una prestazione che mette in grande dubbio il lavoro fatto fin qui da Simone Inzaghi, che sembra essere partito molto peggio dello scorso anno dal punto di vista del gioco e delle idee. Ovviamente al momento Inzaghi è saldo sulla panchina interista, ma chissà che un prosieguo del genere possa compromettere la sua permanenza fino alla fine dell’anno.