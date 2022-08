Cassano colpisce duro: critica pesantissima scuote i tifosi nerazzurri

Cassano colpisce duro ancora una volta: le sue parole sono chiarissime, critica pesante e tifosi scossi. Ecco cosa ha detto su uno dei giocatori cardine dello scacchiere nerazzurro.

Siamo ormai abituati all’ascoltare dichiarazioni non sempre felicissime del barese Antonio, in quest’anno distintosi per uscite a vuoto o per provocazioni sornioni in grado di catalizzare non poche polemiche e discussioni. Numerosi i bersagli da lui colpiti, a partire dalla Juventus di Allegri, passando per la Roma di Mourinho e tante altre. Il tutto senza dimenticare degli aneddoti, spesso simpatici, da lui raccontati unitamente a punti di vista su determinate gare o momenti stagionali.

A far parlare sempre più spesso di lui, poi, soprattutto gli interventi alla BoboTv, incentrati su plurimi punti e spesso in grado di catturare non poche attenzioni da parte di tifosi e non solo. In particolar modo, riportiamo di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nel corso dell’ultima puntata del canale Twitch di Bobo Vieri, accompagnato dalle presenze, oltre che dello stesso Cassano, anche di Nicola Ventola e Lele Adani.

Cassano ci va giù pesante: che stoccata all’Inter

A generare discussioni, in particolar modo, le sue posizioni sull’Inter e sulle difficoltà fin qui vissute sulla fascia dalla squadra di Inzaghi, alla luce della nobilissima perdita di Ivan Perisic che ha di fatto diminuito le qualità e l’imprevedibilità delle corsie meneghine. A tal proposito e con un chiaro riferimento a Robin Gosens, così Antonio Cassano.

“Lo Spezia si è consegnato all’Inter, a quel punto non ti presenti nemmeno in campo e non spendi nemmeno i soldi per l’albergo. Gosens? Andava dato tempo per l’infortunio, è giusto così, ma la stagione è iniziata, non so se ha la personalità di giocare a San Siro o come sta fisicamente. L’Inter avrà un grande problema se Gosens è questo qui, dubito possa tornare quello di Bergamo. Chi va via da Gasperini poi non rende mai come prima. Ho una grande paura, ho l’impressione che giocherà Dimarco lì, ha personalità, carattere e piede”.

Interessanti poi le sue dichiarazioni su Milan Skriniar, uno dei tanti uomini mercato di questi mesi, più volte vicino al cambiare casacca.

“Avrebbe preso 8 milioni di stipendio, all’Inter ne prende 3. Da settembre il procuratore busserà e minimo la società gli dovrà dare 6 milioni. La domanda che mi faccio è questa: non vendi per così tanti soldi, ma poi vai a dargli il doppio dei soldi? Qualcosa mi sfugge. Non vorrei che l’Inter quest’anno tenti di vincere lo scudetto, rinnovi il contratto a Skriniar e poi lo venda l’anno prossimo. 60 vuole dare il PSG per il giocatore, 90 chiede l’Inter, a 75 si fa l’accordo per me. È l’unica cosa che posso pensare oggi. L’Inter doveva venderlo già quest’estate, punto” .