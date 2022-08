Calciomercato Atalanta, sfida al Milan e intreccio con Bundes e Premier

Calciomercato Atalanta, sfida al Milan per il colpo a centrocampo. Intreccio super in Premier e Bundesliga, ecco come stanno le cose.

Durante lo scorso campionato gli uomini di Gasperini hanno vissuto non poche difficoltà, come emerso chiaramente da un piazzamento in classifica meno felice rispetto agli scorsi anni e che ha impedito agli orobici di qualificarsi per una delle tre competizioni europee dopo un lustro di belle soddisfazioni in campo continentale. Ciò spiega anche il motivo delle tante discussioni nate a inizio estate circa quelle che sarebbero potute essere le mosse della società, non solo relative ai possibili addii e nuovi arrivi all’interno dello scacchiere.

Gran parte dell’attenzione mediatica era infatti rivolta anche alla posizione di Giampiero, mai così vacillante come due mesi fa. La famiglia Percassi ha però alla fine rinnovato la fiducia al tecnico ex Inter e Genoa, consapevole attualmente di dover felicemente ovviare agli errori del passato e rilanciarsi verso i nobili traguardi raggiunti fino a due stagioni fa.

Calciomercato Atalanta, sfida al Milan e duplice intreccio per il centrocampo

Diverse le limature fin qui adoperate dal club bergamasco, intervenuto in disparate regioni di campo e distintosi soprattutto per l’arrivo dell’interessante Lookman del Leicester. Restano però ancora questioni da limare, sia sul fronte delle entrate che delle uscite. Per quanto concerne i possibili nuovi arrivi, non sfugga intanto quanto raccolto da Calciomercato.com. Questi hanno parlato di una dialettica potenzialmente nascente sull’asse Milano-Bergamo per un centrocampista messo nel mirino sia dall’Atalanta che dal Milan.

Se la situazione dei bergamaschi è quella appena presentata, ben diverso invece il discorso per i campioni di Italia in carica. Questi ultimi hanno migliorato il vincente scacchiere con colpi funzionali e di grande prospettiva, unitamente a quel pizzico di saggezza e leadership che Origi contribuirà ad aumentare insieme a Ibrahimovic, Giroud e pochi altri.

Tornando alla sfida di mercato, quest’ultima è nata per il centrocampista del Wolfsburg, Aster Vranckx, finito in ottica milanista ma proposto dal club tedesco alla famiglia Percassi, ora come ora al vaglio delle possibilità di realizzazione di tale trattativa, finalizzata al colmare il gap lasciato dal passaggio al Nottingham Forest di Remo Freuler e dalla necessità del Wolfsburg di sfoltire una regione già completata qualche settimana fa con l’arrivo di Svanberg dal Bologna.