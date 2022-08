Bastoni, scoppia la polemica social: la foto fa infuriare i tifosi

Bastoni, è polemica social dopo la sconfitta dell’Inter contro la Lazio. Risposta immediata e accusa a un tifoso, ecco cosa è successo.

Si è da qualche ora conclusa la terza giornata di campionato ma il congedo della Serie A non durerà a lungo. Ci sarà infatti subito la ripresa infrasettimanale, a pochissimi giorni di distanza dagli anticipi dell’ultimo turno. Quest’ultimo ha regalato non solo emozioni ma ha saputo anche dare importanti indicazioni circa i primissimi responsi, grazie ai diversi scontri diretti tenutisi. Basti pensare al pareggio tra Fiorentina e Napoli o a quello per 1 a 1 tra Juventus e Roma, con Abraham in grado di rispondere a Vlahovic e una Juve apparsa molto più in forma rispetto a quella di Genova ma non tanto cinica da raccogliere il bottino pieno.

Un discorso merita anche la gara di sabato tra Lazio e Inter, da sempre ricca di spunti e da un anno a questa parte ancor più fascinosa alla luce della presenza sulla panchina dei nerazzurri dello storico ed ex biancoceleste, Simone Inzaghi. Come accaduto anche l’anno scorso, Lautaro Martinez e colleghi hanno dovuto soccombere alle offensive degli uomini di Sarri. Questi si sono distinti per una prestazione adulta quanto importante, valsa loro la vittoria per 3 a 1 e un bottino pieno che garantisce loro di stare attualmente a quota sette punti.

Bastoni, tensione altissima con un tifoso dopo la sconfitta in Inter-Lazio

Non poche, in casa Inter, le polemiche diffusesi poco dopo. A partire dall’infelice prestazione di Lukaku, passando per quella di Gagliardini o le varie difficoltà difensive. Proprio da tale punto di vista, non sfugga l’evento social verificatosi in queste ore e sottintendente un grande nervosismo nei confronti dei giocatore ma anche da parte di questi ultimi. Tanti infatti i commenti dei fan sotto le foto dei calciatori, esortando la squadra a darsi una svegliata dopo lo scacco di Roma, soprattutto in vista di un derby contro il Milan in programma fra meno di sette giorni.

A colpire in particolar modo è stata la vicenda che ha interessato il difensore Davide Bastoni e la sua compagna, Camilla Bresciani. Un tifoso interista ha infatti commentato la fotografia in vacanza di quest’ultima, senza notare che risalisse al mese di maggio. Questa la didascalia usata: “Cerchiamo di darci una svegliata invece di continuare a stare in vacanza”. Non si è fatta attendere la risposta dell’azzurro che ha controbattuto: “Sei proprio un cog***ne!”