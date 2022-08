Sei bombardato dalla pubblicità? potrebbe dipendere da queste App, cancellale subito

Android non è più quel genere di sistema operativo sicuro che era in tempo, e ultimamente ce ne stiamo accorgendo con alcune problematiche non poco rilevanti e che stanno mettendo in serio pericolo tutti i nostri cellulari. All’occorrenza potremmo pensare che sia facilmente risolvibile come situazione, e forse sarà così, ma nel momento in cui ci appaiono così tante pubblicità da non riuscire a capire che cosa stia accadendo, allora è ovvio che delle app che abbiamo nel telefono si stiano rivelando essere fin troppo pericolose.

Bitdefender, ossia un gruppo di sicurezza che si occupa di rilevare delle falle importanti o dei software malevoli, ha analizzato di recente moltissime l app tra quelle regolarmente presenti sul Play Store, scoprendo che 35 di esse avevano qualcosa che non andava. Non possono essere definite dei veri e propri malware però, inoltre erano abbastanza diverse e molto meno pericolose di alcuni virus informatici di nostra conoscenza. Insomma: nessun tipo di allarmismo da quel punto di vista, ma il problema è radicato in un altro punto.

Infatti hanno scoperto che sono 35 le applicazioni a dir poco fastidiose e scaricate, in totale, per più di 2 milioni di volte. Hanno il compito di sommergere lo smartphone e tablet Android di pubblicità anche molto invasive. Ed erano anche difficili da disinstallare, perché capaci di rinominarsi e cambiare periodicamente icona per evitare di essere individuate. Parliamo di un disturbo in piena regola e scoperto tramite il report dai “cacciatori di taglie” digitali; Google, appena ha appreso la notizia, ha provveduto ad eliminarle dal Play Store, però qualcuno potrebbe averle installate prima che venissero rimosse.

L’elenco delle applicazioni che devono essere tolte dal cellulare il prima possibile

Da ciò vi suggeriamo di fare uno sforzo di memoria e di ricordare se sono state installate nel vostro stesso dispositivo. Qualora non la trovaste tra le app installate, allora è possibile che abbia già cambiato nome e che “l’infestazione”, per così sia, sia già partita; potrete capirlo notando la grande quantità di pubblicità apparse dal nulla. Controllate, per esempio, di non avere due software “Impostazioni“: questo genere di app per mimetizzarsi si rinominano spesso in Impostazioni e ne clonano anche l’icona. Di seguito vi lasciamo la lista delle applicazioni da rimuovere.