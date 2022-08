Britney Spears, il racconto choc della cantante: “Ho sempre avuto paura…”

Parole molto pesanti quelli di Britney Spears, la sua testimonianza ed il racconto da parte della cantante è a dir poco choc, la diretta interessata ha manifestato di avere avuto sempre una grande paura per quanto gli accade intorno, ecco quali sono state le sue parole.

Una carriera iniziata molto presto e con un successo arrivato subito verso la fine degli anni ’90, quando era diventata da poco maggiorenne. Una portata tale da non essere sempre gestita in modo facile da ogni artista, come nel suo caso.

Dai successi discografici, mai mancati nel corso degli anni, nella vita di Britney Spears sono stati diversi i momenti complicati da un punto di vista personale a motivi di salute, essendo stata più volte in una clinica di recupero.

Per ben 13 anni, la Spears ha poi avuto come tutore legale il padre Jamie, ma negli ultimi tempi la cantante aveva avvertito bisogno di avere una maggiore libertà, richiesta accolta solo l’anno scorso, ma nel frattempo alcune ombre del passato si sono ancora una volta manifestate.

Cosa ha dichiarato

Tramite il suo profilo social, la popstar statunitense ha pubblicato un messaggio audio molto lungo ed esaustivo, attraverso il quale ha ripercorso gli ultimi anni della sua vita e del lungo periodo trascorso in un Residence a Las Vegas e le forzature a cui veniva costretta in modo frequente.

Le sue accuse sono rivolte in particolare alla sua famiglia per aver gestito la vicenda a suo dire in un modo tale da danneggiarla, criticandola per il peso o per farla sentire una nullità, portandola ad una situazione di perenne paura e di grande spavento per qualsiasi cosa facesse.

Il messaggio ai fan

Ad essere incolpata in modo maggiore è stata la madre, anche più del padre, ecco quali sono state in tal senso le sue parole: “Mentre molta gente mi difendeva, lei e mia sorella non facevano assolutamente nulla per me, a loro conveniva passare per la cattiva e tutto questo mi ha ferito”.

Nei momenti in cui Britney Spears si trovava in quella spiacevole situazione si era infatti creato il movimento freeBritney. Da ricordare, come la cantante abbia raccontato dettagli importanti sulla vicenda, in un audio della durata di ben 22 minuti.