Federico Fashion Style è stato operato: “Vivevo in una condizione di disagio”

Tutti lo conosciamo come Federico Fashion Style, ma in realtà il suo nome è Federico Lauri. Il noto hair stylist ha di recente subito un intervento all’addome e, poche ore fa, è stato lui stesso a spiegarne il motivo a tutti i suoi fan.

Federico è un giovanissimo professionista del mondo dell’hair style, nato ad Anzio il 5 ottobre 1989. La passione per la sua professione ha iniziato a manifestarsi già in tenera età, motivo per il quale Lauri ha svolto il suo primo ruolo di aiuto parrucchiere presso un salone all’età di soli 13 anni.

Dopo anni trascorsi a studiare, apprendere e perfezionarsi, diventato poco più che maggiorenne, Federico ha finalmente realizzato il suo sogno, ovvero, aprire un salone tutto suo. Da allora, grazie al talento di cui dispone, la sua fama è cresciuta a dismisura; ha acquisito il soprannome di “parrucchiere dei vip” ed è diventato un vero e proprio personaggio pubblico.

Ad oggi, Federico Lauri ha saloni sparsi in tutta Italia; è stato il protagonista dei programmi a lui dedicati quali Il salone delle meraviglie e Beauty Bus, trasmessi sul canale Real Time; ha ricoperto il ruolo di opinionista all’ultima edizione de La pupa e il secchione ed è una vera e propria star dei social. Su Instagram, infatti, l’hair stylist conta più di un milione di follower con i quali, ogni giorno, condivide scatti inerenti sia al suo lavoro sia alla sua vita privata. Ed è stato proprio tramite il suo account ufficiale che, nelle ultime ore, Federico ha rivelato di essersi sottoposto a un intervento di chirurgia estetica all’addome, e lo ha fatto spiegando i motivi della sua scelta. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Federico Fashion Style in ospedale per un intervento

Federico Lauri, nonostante la sua estrema popolarità, è un giovane uomo molto riservato, ma di recente ha scelto di condividere sui social un momento molto importante della sua vita. Come da lui stesso rivelato, infatti, l’hair stylist ha deciso di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica all’addome, per eliminare alcuni inestetismi che, da tanti anni, erano per lui fonte di disagio e malessere. Ecco, dunque, quali sono state le parole con le quali Lauri ha spiegato ai suoi follower i motivi della sua scelta: “Vi voglio tranquillizzare: sto benissimo. Ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo… In adolescenza avevo accumulato un po’ di chili che poi, dimagrendo, non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale. Vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi fisicamente. Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia (contenitiva) che nascondeva questo inestetismo. Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno!”.

Ascoltarsi fa bene al corpo, alla mente e al cuore

Federico fashion Style, dunque, è finalmente riuscito a liberarsi del problema che, per anni, non gli ha permesso di sentirsi a suo agio. Scegliere di sottoporsi a un intervento chirurgico, però, seppur a fin di bene, non è stata di certo cosa facile.

Ecco, a tal proposito, cosa ha rivelato Federico Lauri: “Non vi nascondo che ci ho messo anni per decidere, perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessaria. Nulla in contrario a chi si rifà dalla testa ai piedi. Ma questo è il mio punto di vista! Ho fatto mille diete; ho provato a fare attività sportiva; personal trainer… ma era realmente un accumulo di pelle! Io sono felice, e condivido con voi la mia guarigione”.