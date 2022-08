Elisabetta Gregoraci e l’esclusiva scuola a Montecarlo di Nathan Falco: ecco quanto costa la retta annuale

L’estate sta quasi per volgere al termine e le vacanze, per alcuni, sono terminate. In quel di Montecarlo, infatti, la scuola è già iniziata, ed Elisabetta Gregoraci non ha perso occasione di accompagnare suo figlio Nathan per il suo primo giorno del nuovo anno scolastico. Ma che istituto frequenta il figlio della Gregoraci e di Flavio Briatore? A quanto ammonta la retta annuale? Scopriamolo insieme.

Elisabetta, come tutti saprete, è una splendida professionista del mondo dello spettacolo, ma è anche una mamma profondamente innamorata del suo unico figlio. La Gregoraci, infatti, è stata sentimentalmente legata per ben undici anni all’imprenditore Flavio Briatore con il quale, nel 2008, è convolata a nozze.

Nel 2010. Flavio ed Elisabetta sono diventati genitori di Nathan Falco, ma sette anni dopo, nel 2017, i due hanno deciso in maniera consensuale di mettere fine al loro matrimonio. Nonostante ciò, gli ex coniugi non hanno mai smesso di volersi bene e di avere un desiderio in comune, ovvero, che il loro bambino fosse felice. Ancora oggi, dunque, la conduttrice e l’imprenditore trascorrono molto tempo insieme, vacanze comprese, e vivono a distanza di pochi metri l’uno dall’altra nel principato di Monaco.

Ieri, lunedì 29 agosto, a Montecarlo ha avuto inizio l’anno scolastico 2022/2023, e anche il figlio della Gregoraci e di Briatore è ritornato tra i banchi di scuola. Mamma Elisabetta, anche in questo caso, è stata al suo fianco. Siete curiosi di sapere che istituto frequenta Nathan Falco Briatore? Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Il ritorno a scuola

Dopo un’estate trascorsa all’insegna di relax, mare, amici e famiglia, è nuovamente tempo di ricominciare! E mentre gli adulti si apprestano a tornare a lavoro, studenti di ogni età riprendono ad andare a scuola per far sì che il loro futuro, pian piano, prenda sempre più forma. Ad oggi, Nathan Falco Briatore ha già dodici anni, e anche per lui è giunto il momento di riaprire i libri e ricominciare a studiare. Ieri, lunedì 29 agosto, infatti, Elisabetta Gregoraci ha accompagnato Nathan al suo primo giorno di scuola e gli ha dedicato, su Instagram, delle splendide parole: “È giunto il momento di tornare a scuola, oggi primo giorno per Nathan Falco. È sempre un’emozione per me accompagnarlo in questa occasione così speciale. Nathan, tu auguro un anno pieno di successi, di dedizione e di impegno. Imparare a crescere è una cosa bellissima, e vedere come ogni giorno lavori per raggiungere i tuoi obiettivi mi rende una mamma fiera e orgogliosa“.

La cifra da capogiro

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, come precedentemente accennato, vivono a Montecarlo, ed è situata proprio lì, nel principato di Monaco, la scuola frequentata da Nathan Falco.

Si tratta di un prestigioso istituto europeo, “The international school of Monaco”, che prevede un costo che va dai diecimila ai trentamila euro l’anno.