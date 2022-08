Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, il nome scelto della coppia per il figlio

A breve Chiara Nasti e Mattia Zaccagni avranno il loro figlio, ecco qual è stata la scelta del nome da parte della coppia per il baby in arrivo e le ultime novità in tal senso legato alla loro unione.

Da tempo ormai sono coppia fissa, per la precisione dall’inizio dell’estate del 2021, anche se l’annuncio sul loro legame avvenne circa 6 mesi dopo, divenendo una delle coppie più ricercate dalle varie riviste italiane.

In precedenza, Chiara Nasti aveva fatto coppia con il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, ma il loro rapporto si era interrotto in modo brusco. Nel giro di poco tempo, però, l’influencer ha trovato conforto in Mattia Zaccagni, altro centrocampista offensivo militante nel campionato di Serie A in una squadra capitolina, ma in questo caso trattasi della Lazio.

Il rapporto procede a gonfie vele, e negli ultimi mesi sono state diverse le novità arrivate da parte loro, dalla sua gravidanza fino alla richiesta di matrimonio da parte del calciatore alla sua amata, la quale è arrivata con tanto di video postato sui social poche settimane fa.

La loro scelta

Sempre molto attiva sul web, Chiara Nasti ha svelato l’ultimo dubbio relativo al figlio, dopo aver appreso come il nuovo nascituro sia un maschio, dal suo profilo Social è arrivato un messaggio sintetico quanto eloquente ed ha così postato: “Family, aspettando Thiago”. Sarà dunque Thiago il nome scelto dalla coppia per il loro primogenito, nella foto i due vengono ritratti insieme ai loro cuccioli, intendendo insieme ad essi un allargamento della famiglia al nuovo arrivato.

Le ultime novità

Trovandosi al settimo mese di gravidanza, a metà autunno arriverà la grande gioia per l’influencer ed il calciatore, con la nascita di Thiago ad allietare le giornate di entrambi, ma non sarà l’unico evento di un certo rilievo per loro nel prossimo futuro.

Se la proposta di matrimonio è arrivata, manca ancora la data in cui avverranno le nozze tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni; la ragazza napoletana ha fatto intendere di voler aspettare il termine della gravidanza per poi pianificare al meglio il giorno in cui dover dire sì. Di certo per la coppia sono mesi piuttosto intensi sotto molti punti di vista.