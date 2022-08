Maneskin, denudato e censurato sul palco di MTV | La reazione della fidanzata

Con il lato B in bella mostra, Damiano David, leader dei Maneskin si è esibito agli Mtv Video Music Awards 2022, e viene censurato. Come l’avrà presa Giorgia Soleri la fidanzata di Damiano. La sua reazione sui social

Mentre in Italia era notte fonda, dall’altra parte dell’oceano Atlantico i Maneskin di Damiano David scrivevano una nuova importante pagina della storia della musica italiana.

La band romana, ha partecipato in veste di special guest agli MTV Video Music Awards 2022, evento per eccellenza dedicato ai migliori videoclip musicali in circolazione.

I Maneskin (griffati Gucci) hanno partecipato ai VMAs non solo come nominati in due importanti categorie, rispettivamente Best Alternative (per il singolo I wanna be your slave) e Best New Artist, ma anche come performer.

Maneskin, denudato e censurato sul palco di MTV. Parte la censura

Una serata che si è rivelata trionfale per il gruppo, che alla fine ha vinto il “moonperson” così si chiama il premio di MTV, proprio per il primo per il singolo. Sul palco invece hanno portato il loro ultimo singolo, Supermodel. E non c’è stato dubbio che la loro performance sia stata la più chiacchierata degli MTV VMAs. Questo perché gli outfit dei componenti, tutti firmati Gucci, hanno lasciato senza fiato la platea, ma anche la regia di MTV. Per questo quando è saltata anche la spallina a Victoria che ha involontariamente mostrato il seno, la regia ha tolto la telecamera su di loro inquadrando il teatro semivuoto. Scatenando anche molte reazioni del web.

La reazione di Giorgia Soleri in Italia

In Italia come avrà reagito la fidanzata di Damiano Giorgia Soleri, che dalle stories postate sul suo Instagram ha seguito tutta la performanc?

La Soleri con grande ironia, ha condiviso un’immagine del suo fidanzato di spalle con l’emoji che si copre gli occhi per la vergogna.