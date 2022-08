Reddito di cittadinanza: in quanti lo hanno e quanto ricevono ogni mese

Il report di luglio dell’Inps relativo a luglio 2022 elenca tutti i dati sui percettori del reddito di cittadinanza (RdC) e della pensione di cittadinanza (PdC).

Quasi il settanta per cento dei percettori si trova nel Sud o nelle isole. Dal 2019 la platea di chi ha ottenuto il beneficio è in costante crescita.

Una platea di 1,17 milioni di famiglie. Tanti sono i nuclei familiari che in Italia hanno il reddito di cittadinanza. Lo dicono i dati dell’Inps relativi al mese di luglio 2022: i nuclei che beneficiano del reddito di cittadinanza (RdC) o della pensione di cittadinanza (PdC) sono stati 1,17 milioni. Rispettivamente 1,05 milioni d famiglie percepiscono il reddito di cittadinanza e 117 mila la pensione di cittadinanza. Per un totale di 2,49 milioni di persone coinvolte. Con un importo medio erogato a livello nazionale pari a 551 euro (582 euro per il reddito di cittadinanza e 272 euro per la pensione di cittadinanza).

La composizione della platea dei percettori

Ma da chi è composta la platea di chi percepisce il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza? Sempre a luglio 2022, si tratta di 2,17 milioni di cittadini italiani, 226 mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno UE, 88 mila cittadini europei, 5 mila familiari delle precedenti categorie o titolari di protezione internazionale.

Per le famiglie con minori (365 mila, 1,3 milioni le persone coinvolte), l’importo medio mensile del beneficio ammonta a 682 euro. Si va da un minimo di 590 euro per le famiglie composte da due persone a 742 euro per quelle composte da cinque persone. I nuclei familiari con presenza di disabili sfiorano i 197 mila, con 442 mila persone coinvolte.

L’importo medio tocca quasi i 490 euro, con un minimo di 382 euro per i nuclei familiari composti da un’unica persona a 702 euro per quelli composti da cinque persone. Guardando alla distribuzione per aree geografiche, sono 443 mila le persone beneficiarie al Nord, 340 mila al Centro e oltre 1,7 milioni tra Sud e Isole.

Numeri in crescita

Quanto agli anni precedenti, dal report trimestrale dell’Inps emerge che le famiglie che hanno beneficiato di almeno una mensilità di RdC/PdC nell’anno 2019 sono state 1,1 milioni. Per un totale di 2,7 milioni di persone coinvolte. Nel 2020 i nuclei sono stati 1,6 milioni (3,7 milioni le persone coinvolte).

Nel 2021 i numeri sono cresciuti ancora. I nuclei beneficiari di almeno una mensilità sono arrivati a quasi 1,8 milioni e le persone coinvolte a poco meno di 4 milioni.