Auto si cappotta e prende fuoco, muore bimba di 4 anni: bambina di 10 portata in ospedale

Auto si cappotta e prende fuoco, muore bimba di 4 anni: la sorellina di 10 anni è stata invece portata all’ospedale, insieme alla mamma e al papà.

Altro gravissimo incidente, altra vittima innocente. Appena due giorni fa era giunta la notizia della morte della 23enne Alessia Grimaldi, travolta da un Suv sull’autostrada A14. Aveva chiesto aiuto al suo fidanzato per telefono, ma non ha fatto in tempo a mettersi in sicurezza.

Quello di oggi, invece, è un incidente che interessa la A12, e vede come vittima una bimba di appena 4 anni. La bimba era in macchina insieme ai membri della sua famiglia, portati in codice giallo in ospedale. I genitori e la sorellina non sarebbero in pericolo di vita.

Auto si cappotta e prende fuoco, a bordo la bimba di 4 anni

Il gravissimo incidente stradale è avvenuto sull’autostrada A12 Genova-Livorno, tra i caselli di Versilia e Massa, in direzione Massa, all’altezza del viadotto 30. Secondo quanto è stato ricostruito, pare che la vettura all’interno della quale viaggiava la famiglia si sarebbe cappottata e incendiata.

Il sinistro si è verificato attorno alle ore 10:30 di questa mattina, giovedì 1 settembre. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’auto si sia ribaltata a seguito di un tamponamento. Tuttavia, le effettive cause e dinamiche dell’incidente rimangono ancora da accertare. Sul caso è impegnata la Polizia Stradale, intervenuta sul posto per effettuare tutti i dovuti rilievi. Sul luogo dell’incidente, inoltre, sono giunti tempestivamente i soccorritori a bordo di un’automedica e di alcune ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta e della Misericordia di Viareggio. Si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.

A seguito dello schianto, il padre, la madre e la sorellina di 10 anni sono rimasti feriti. Le loro condizioni non sarebbero gravi, e non sarebbero in pericolo di vita. Sono stati infatti trasportati in codice giallo presso l’ospedale Apuane. Per la piccolina di 4 anni, invece, non c’è stato nulla da fare. Sebbene le circostanze siano ancora da chiarire, le fonti spiegano che la bimba stava viaggiando sul sedile passeggero, quando la vettura si è scontrata con un altro veicolo – con a bordo due persone. La macchina sulla quale stava viaggiando la famiglia si è allora ribaltata, e ha finito la sua corsa prendendo fuoco. Sarebbe stato a causa del violento schianto che la vittima è finita sbalzata via, fuori dall’abitacolo. Fatale l’impatto, la bimba è morta sul colpo.

A seguito del sinistro, il tratto Versilia-Massa è stato chiuso con uscita obbligatoria al casello di Versilia. Sul caso stanno ora lavorando le forze dell’ordine, che hanno temporaneamente interdetto al traffico il tratto autostradale per effettuare tutte le verifiche necessarie.