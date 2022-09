Caso Tiziana Morandi, spuntano tre nuove vittime della “mantide della Brianza”. Alle sei vittime che hanno già denunciato i fatti, ora si aggiungono altri uomini tra i 27 e 52 anni. Per gli inquirenti è “una donna pericolosa”.

Narcotizzava e derubava le sue vittime, adescate su Facebook. Per drogare gli uomini usava un narcotico che si procurava con ricette false. Questo il modus operandi di Tiziana Morandi, soprannominata la “Mantide della Brianza”, o anche “Lady Narcotico”.

La donna è finita in arresto per truffa aggravata, e si trova ora detenuta presso il carcere di San Vittore, a Milano. La 47enne di Bellusco è infatti accusata di aver narcotizzato e derubato almeno sei uomini.

Tiziana Morandi detta la “Mantide della Brianza”

L’elenco delle vittime cadute nella sua trappola, tuttavia, pare possa essere molto più lungo. Si tratta principalmente di pensionati. Ma ecco che spuntano tre nuove denunce. Questa volta a puntare il dito contro Morandi sono uomini di età compresa tra 27 e 52 anni. Il copione, però, è sempre lo stesso. Prima la conoscenza e l’adescamento tramite social media, poi l’invito a casa per un massaggio. Ed è qui che scatta la trappola: la donna offre alle vittime una bibita, contenente all’interno una miscela efficace di narcotizzanti.

In preda alla sonnolenza, l’uomo di turno si addormenta, e lei ne approfitta per svuotargli il portafogli. Se ne tornava dunque a casa con un bottino di appena qualche centinaio di euro, o al massimo con qualche catenina, anello o oggetto d’oro.

Per gli inquirenti è “una donna pericolosa”

Al momento si contano 6 vittime, ma le tre nuove denunce aumentano la lista. Le querele, riportano le fonti, arrivano da uomini (anche giovani) residenti tra la Brianza e la Lombardia. Denunce sono in mano al sostituto procuratore Carlo Cinque, che coordina l’inchiesta. Nel frattempo, la posizione della donna si complica. Secondo quanto viene riportato dalle fonti, Morandi è tornata nel carcere di San Vittore dopo aver passato alcune settimane in ospedale, in regime di detenzione. La donna infatti starebbe rifiutando il cibo, e avrebbe perso drasticamente peso. Inoltre, dal momento dell’arresto ha anche già cambiato due avvocati, e pare che presto le sarà affidato quello d’ufficio.

Con precedenti per furti e circonvenzione di incapaci, Morandi viene considerata dagli inquirenti come “una donna pericolosa”. Al momento delle perquisizioni, presso la sua abitazione sono stati rivenuti dieci pennini e due bracciali in oro, oltre che due flaconi di “delorazepam”, un flacone di “sedivitax”. Gli inquirenti hanno rinvenuto anche una somma di circa duemila euro in contanti.