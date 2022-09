Scappa dopo un furto, ma è buio e inciampa: 19enne precipita per 15 metri in un box sotterraneo. Gravissime le sue condizioni. Insieme a lui vi erano altri due complici.

Incidente gravissimo, quello che vede coinvolto un giovane 19enne di Milano. Sul caso stanno lavorando gli agenti della Questura, per cercare di risalire a quanto sia realmente accaduto. Dalle prime ricostruzioni, però, pare che si sia trattato di un furto finito male.

Il ragazzo infatti è precipitato in un box sotterraneo, mentre cercava di darsi alla fuga dopo aver rapinato alcuni suoi coetanei. Il tutto si è svolto nel buio della notte, e ad allertare i soccorsi è stato il guardiano del garage, attirato dalle urla.

Scappa, inciampa e cade: un volo di 15 metri, ora è in condizioni gravissime

Secondo quanto si apprende dalle fonti, il giovanissimo era insieme ad altri due complici. Verso le ore 2:00 di questa notte, si sarebbero resti protagonisti di un furto ai danni di alcuni loro coetanei in un locale di viale Bligny, non molto distante dall’incidente. Dopo aver strappato la refurtiva – una borsetta, un portatessere e un beauty-case – si sarebbero dati immediatamente alla fuga. Ma sarebbe partito un inseguimento.

Nel tentativo di far perdere le sue tracce, il giovane sarebbe corso verso l’ingresso di un parcheggio sotterraneo. Avrebbe cercato, si apprende dai media, di scavalcare una siepe. Nel buio, però, i suoi piedi lo hanno tradito. Inciampato, sotto di lui si è aperto il vuoto. Un volo di 15 metri di altezza, una devastante caduta nel cavedio di un garage multipiano in via Salasco, in zona Porta Romana.

Il giovane, italiano incensurato, è ora ricoverato in gravissime condizioni, dopo essere stato trasportato d’urgenza presso ’ospedale Niguarda di Milano. La segnalazione ai soccorsi e alle forze dell’ordine è arrivata tempestivamente, dopo che il guardiano del garage è stato attirato dalle urla di aiuto del giovane. A recuperarlo sono stati i vigili del fuoco del nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale). Dopo averlo estratto, lo hanno poi affidato alle cure degli operatori del 118.

Sul luogo dell’incidente sono giunti ance gli agenti delle volanti della questura. Pare che i due complici che erano insieme a lui siano stati raggiunti e avrebbero avuto una colluttazione con le vittime del furto, che li avrebbero inseguiti e si sarebbero fatti ridare la refurtiva. Il 19enne avrebbe invece continuato la fuga, finendo però per rovinare nel baratro. Al momento è ricoverato presso il reparto di neurorianimazione in prognosi riservata.