Allarme ragni in città: sono dappertutto, invasione senza precedenti

Una città sotto scacco dei ragni dopo l’invasione di moscerini nei mesi estivi che aveva già rovinato la stagione turistica.

Un fenomeno stranissimo, eccezionale e mai visto in precedenza a Orbetello, in Toscana, invasa da tantissimi ragni.

È allarme ragni a Orbetello, comune in provincia di Grosseto. La cittadina toscana deve affrontare un nuovo problema dopo l’invasione senza precedenti di moscerini.

Nei mesi estivi migliaia di Chironomidae, moscerini simili alle zanzare, hanno letteralmente preso d’assalto Orbetello. Rovinando di fatto la stagione estiva, con turisti costretti a fuggire a gambe levate i turisti e ristoratori e commercianti costretti a chiudere bottega in anticipo.

Ma non bastavano i moscerini a Orbetello. Adesso sono arrivati anche i ragni. E sono una marea, come accade talvolta in Australia. Tanto che si fatica a riconoscere la vegetazione della laguna. Gli alberi sono ricoperti da quella che appare una rete bianca fatta da fitti veli. Ma in realtà si tratta di enormi e impressionanti ragnatele, lunghe anche decine di metri.

Invasa da gigantesche tele di ragno: così si presentava gli scorsi giorni la laguna di Ponente. Le ragnatele coprono del tutto i macchioni di verde caratteristico della zona lungo la laguna di ponente. Uno spettacolo senza precedenti, mai visto prima a Orbetello. Con le tele di ragno che coprono anche la riva di Levante dal lato Feniglia.

I ragni dopo i moscerini

Ancora non è chiaro quali specie si trovino all’origine della nuova invasione. Ma appare certo che siamo davanti a una risposta della natura all’eccezionale esubero di moscerini che hanno invaso Orbetello. Predatori naturali dei moscerini, i ragni hanno iniziato a tessere le loro tele ovunque, data la possibilità di trovare cibo in abbondanza.

Una risposta che, per quanto naturale, preoccupa gli abitanti della cittadina della Toscana e che potrebbe ripercuotersi pesantemente sull’ecosistema della laguna. Molti cittadini lamentano i primi danni all’agricoltura locale e alla vegetazione. Alcuni raccontano infatti di aver perduto molte piante, morte a causa dei ragni. E hanno timore di quel che potrebbe ancora accadere.

I danni al turismo

Dall’amministrazione comunale e dal sindaco Andrea Casamenti ancora non sono arrivate risposte risolutive. Innumerevoli le disinfestazioni fatte per risolvere il problema dell’invasione dei moscerini e mettere fine all’emergenza. Ma a quanto sembra non hanno prodotto i risultati desiderati.

Nel frattempo i turisti che erano venuti ad Orbetello per fare le loro vacanze hanno già fatto marcia indietro. Mentre chi invece si era deciso a rimanere, in campeggi o alberghi, adesso è incerto a causa della nuova invasione di aracnoidi. Sono in tanti a lamentare l’incuria in cui versa alla laguna. E adesso chiedono un intervento alla pubblica amministrazione.