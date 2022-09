Clamoroso Roma, salta tutto! Arriva il divieto a sorpresa dalla Federazione: ecco cosa sta accadendo

Sorprendente imprevisto di mercato per la Roma: salta definitivamente una trattativa di mercato che pareva ormai chiusa. Ecco cos’è accaduto.

I giallorossi sono alle prese con un ostacolo sul mercato: un affare che pareva concluso è sfumato all’ultimo. Si cerca subito una soluzione alternativa.

Si respira un clima di grande entusiasmo in casa Roma. I giallorossi, dopo quattro giornate di campionato, sono anche imbattuti (tre vittorie ed un pareggio): contro il Monza, inoltre, sono anche arrivati i primi due gol di Paulo Dybala. La proprietà ha voluto dare continuità al progetto tecnico e ha regalato a Mourinho alcuni rinforzi importanti oltre all’attaccante argentino come, per esempio, Wijnaldum (che salterà diverse partite dopo la frattura alla tibia), Belotti e Matic. L’obiettivo è entrare in top 4 in Serie A per poter partecipare alla prossima Champions League: la concorrenza è agguerrita, ma Mou spera di farcela.

Intanto, però, l’attenzione si sposta alle ultime ore di mercato: un imprevisto ha complicato i piani della dirigenza.

Roma, il divieto della Federazione blocca tutto: si cerca un’alternativa

Come anticipato, i tifosi della Roma trasmettono grande entusiasmo: la passata stagione è stata fondamentale per rafforzare il legame fra pubblico e squadra. L’arrivo di Mourinho è stato uno step fondamentale che ha portato alla vittoria della passata Conference League. Ora l’intenzione è quella di alzare l’asticella: la società ha cercato di accontentare l’allenatore sul mercato per permettergli di lavorare al meglio.

Il campionato è iniziato bene grazie alle vittorie con Salernitana, Cremonese e Monza oltre al pareggio in casa della Juve. Nel frattempo, però, si pensa anche alle ultime ore di mercato e agli ultimi dettagli da sistemare. Dopo l’infortunio di Wijnaldum, la dirigenza è corsa ai ripari ingaggiando Camara dall’Olympiakos, ma c’è un altro problema da affrontare: la mancata cessione di Kluivert.

L’olandese, dopo due stagioni passate in prestito fra Lipsia e Nizza, era pronto al passaggio al Fulham in Premier League, ma la trattativa è saltata in modo imprevisto. Ad impedire il trasferimento è stata la FA (la federazione calcistica inglese) a causa di alcuni problemi riguardanti il permesso di lavoro.

Siccome Kluivert non ha giocato con la Roma (club proprietario del cartellino) in tempi recenti, la FA non ha potuto far chiudere il trasferimento a causa delle regole vigenti in Inghilterra. Ora i giallorossi cercheranno una soluzione alternativa che, inevitabilmente, non potrà essere un passaggio in Premier League: il club è al lavoro per trovare una destinazione diversa nelle ultime ore di mercato.