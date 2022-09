Inter, brusca frenata per l’arrivo del giocatore: l’ultima parola è sua, non è convinto

Prosegue il periodo poco positivo dell’Inter che a poche ore dalla fine del calciomercato rischia di vedere svanire uno degli obiettivi più caldi in entrata: ecco spiegati i motivi.

La vittoria per 3-1 contro la Cremonese non ha spazzato via alcuni malumori che hanno condizionato le ultime settimane in casa nerazzurra.

Il mercato è agli sgoccioli e la stagione è entrata ufficialmente nel vivo. Dopo le prime quattro partite di campionato l’Inter di Simone Inzaghi ha la testa completamente rivolta al derby contro il Milan di sabato, anche se i nerazzurri arrivano a questa importante sfida con qualche problema di troppo. Primo su tutti, l’obbligo di non fallire il secondo big match stagionale dopo il ko per 3-1 subito dalla Lazio all’Olimpico.

Tutto l’ambiente vuole una scossa e quale occasione migliore se non quella di battere i cugini rossoneri. L’Inter dovrà provarci però senza uno dei suoi uomini chiave: Romelu Lukaku. Nonostante un inizio di campionato poco convincente, l’assenza del belga per un infortunio alla coscia peserà e non poco nell’economia della partita. I pensieri di Inzaghi sono però anche rivolti al calciomercato, che nell’ultimo periodo ha subito un forte rallentamento.

Dopo aver chiuso praticamente tutti gli acquisti nei primi giorni, i nerazzurri sono alla ricerca dell’ultimo tassello per completare la rosa: il difensore centrale. L’addio di Andrea Ranocchia, passato al Monza, ha lasciato infatti un vuoto in quella zona che Marotta ha cercato di colmare senza però ancora riuscirci. Dopo aver provato a chiudere per Akanji e Chalobah, la dirigenza ha deciso di puntare tutto su un vecchio pallino dell’allenatore: Francesco Acerbi.

Inzaghi sta perdendo la pazienza: ecco chi sta bloccando la chiusura

Simone Inzaghi conosce molto bene Acerbi fin dai tempi della Lazio, di cui il giocatore italiano rappresentava la colonna difensiva. Nonostante i tifosi non siano convinti di questo acquisto, il mister nerazzurro lo considera un’alternativa importante a De Vrij nella sua idea di gioco. Quando tutto sembrava fatto, ecco che però è arrivato lo stop momentaneo dalla proprietà e in particolare da Steven Zhang: ecco perché.

L’accordo con la Lazio per un prestito gratuito con diritto di riscatto era stato raggiunto, quello con il giocatore per un contratto di poco meno di 2 milioni fino a giugno 2023 anche. Ma allora per quale motivo Suning ha bloccato la trattativa? Dietro a tutto ciò ci sarebbe un’irritazione verso Marotta e la dirigenza, giudicata colpevole di non aver ancora completato alcune uscite concordate come quelle di Agoumé e Salcedo.

Finché ciò non sarà risolto, la proprietà non darà l’ok all’ufficializzazione dell’operazione. Inzaghi, suo malgrado, dovrà ancora attendere e sperare che questa situazione si risolvi al più presto per avere a disposizione il difensore da lui tanto voluto.