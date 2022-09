Lascia la ragazza, ma lei sbanca alla lotteria e vince 61 milioni: “Se non avessimo rotto…”

Lascia la ragazza storica, e lei dopo qualche mese sbanca alla lotteria: una vincita di 61 milioni divisa con la famiglia. Daniel White: “Se non avessimo rotto, avrei potuto prenderne una parte”.

È distrutto, disperato il 27enne gallese. Si è detto tremendamente dispiaciuto di aver rotto con la sua ragazza storica, Courtney Davies, con la quale aveva costruito una relazione fin dai tempi dell’adolescenza. È disperato, sì, ma non per i motivi che si possono immaginare.

Daniel White, questo il nome del giovane, è un giocatore di rugby che è diventato l’ex di una milionaria. La giovane, infatti, ha sbancato alla lotteria, portandosi a casa una fortunatissima vincita di 61 milioni di sterline con EuroMillions.

“Avrei potuto avere una parte di vincita anche io”

Persino i suoi amici lo prendono in giro – spiega The Mirror. Ma certo non poteva prevedere un risvolto del genere. Il 27enne ha lasciato la sua ragazza e amica d’infanzia appena qualche mese prima della grande e incredibile vittoria. Vittoria che, ovviamente, la giovane ha ora spartito solo con i suoi famigliari. “La nostra è stata una storia d’amore nata tra i banchi di scuola, in piena adolescenza, ma è poi finita. Avevamo interessi diversi e amici diversi”, ha spiegato Daniel. Sarebbe stato proprio lui a lasciare la ragazza. Noto giocatore di rugby in Gran Bretagna, il ragazzo spiega che la vicenda risale in realtà al 2016, ma l’episodio è saltato fuori di recente sui media britannici.

Lui e Courtney si erano conosciuti alla Monmouth Comprehensive School, un istituto comprensivo che unisce scuole medie e superiori situato in Galles. Hanno provato a coltivare il loro amore, ma dopo due anni di relazione già era tutto finito. Chissà se avesse però cambiato idea, se soltanto fosse stato in grado di prevedere quanto avrebbe riservato il futuro di Courtney.

Come raccontato, sarebbe stata la sorella di Courtney, Stephanie, ad aver acquistato un biglietto vincente dal tabaccaio della sua città. Nello specifico, si è trattato di un bottino di 61.102.442,90 sterline (circa 61 milioni di euro). Una somma spropositata, che è stata felicemente divisa tra i membri della fortunata famiglia. “Avrei potuto avere una parte anche io”, ha spiegato Daniel. Che ha poi continuato a raccontare: “Quel giorno [dopo che si è sparsa la notizia ndr.] il mio telefono è impazzito. I miei amici mi hanno contattato, per chiedermi però se mi ero messo a piangere quando avevo scoperto della vincita”. E ha infine confessato: “Mi sono messo la testa tra le mani. Ovviamente sono felice per loro, ma credo anche che avrei potuto partecipare a quella vincita“.