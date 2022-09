Cassano esagera come sempre: critica all’ex compagno e risposta immediata

Antonio Cassano non si risparmia nemmeno questa volta. Arriva il clamoroso annuncio con accusa. Non si è fatta attendere la risposta.

Da tempo si sente parlare di Fantantonio, sempre bravo a generare grandi attenzioni intorno alla propria persona per la franchezza delle sue dichiarazioni e le conseguenti discussioni in grado di generare per argomenti affrontati e dialettica non pochi rumors. Basti pensare alle tante volte durante le quali il barese ha mosso il dito nei confronti di suoi ex colleghi o squadre. Una delle sue “vittime” preferite resta certamente la Roma, della quale ha sempre parlato in modo non proprio felicissimo.

Basti pensare alle plurime critiche mosse a mister Mourinho ma anche a diversi giocatori della squadra. A partire dall’ultimo arrivato, Paulo Dybala, a sua detta meno forte di quanto vogliano farlo passare e non in grado di essere decisivo nelle partite che contano. Responsi che ha poi esteso anche ad altri calciatori. Basti pensare alle solite dialettiche per Lukaku o i tanti altri elementi di Serie A e non solo, sovente presi di mira per inabilità particolari da lui individuate.

Cassano non risparmia nemmeno l’ex compagno: risposta immediata

Come dicevamo, si è trattato spesso di posizioni che toccassero anche sue vecchie conoscenze. Restando nel mondo Roma, si pensi agli aneddoti ma anche alle parole non sempre carinissime nei confronti di Totti, Capello o Zeman. A far particolare rumore in quest’ultimo periodo è stata però la sua posizione sull’ex capitano del Napoli, Christian Maggio, con il quale ha condiviso lo spogliatoio alla Sampdoria. A seguire l’estratto della sua visione, seguita dall’immediata risposta del terzino.

“In tutta la sua carriera ha fatto solo 5 gol, mentre con me alla Sampdoria ne ha realizzati 12 in una sola stagione“. Ricordiamo invece come Maggio ne abbia segnati quasi 50. Per l’esattezza 49, come da lui voluto evidenziare con pungente ironia. “Siamo sicuri che di gol nella mia carriera ne ho fatti solo 5? O 12? Forse un po’ di più!