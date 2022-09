Schianto terrificante a folle velocità: auto vola sui binari, irriconoscibile la vittima

La macchina, con tre persone a bordo, si è schiantata mentre viaggiava ai 200 all’ora, prima di volare sui binari della stazione.

Quando sul luogo del disastro sono intervenuti i poliziotti, si sono trovati davanti a una scena da film dell’orrore.

Prima il terribile schianto a quasi 200 chilometri orari. Poi il devastante volo sui binari della metropolitana. Un incidente spaventoso quello in cui ha perso la vita Yagmur Ozden, un’estetista di 32 anni. Il dramma si è consumato a Londra lo scorso 23 agosto. L’urto è stato violentissimo. Al punto che per riconoscere la 32enne, che lascia un figlio di 12 anni, è stato necessario fare ricorso alle impronte digitali.

Solo una settimana più tardi è stato possibile diffondere l’identità della donna rimasta uccisa. In auto con lei c’erano anche Rida Al Mousawi, 23 anni, che si trovava alla guida del mezzo (adesso è in coma), e Zamarod Arif, una donna di 26 anni. I due, anche se feriti, sono sopravvissuti allo schianto.

La vittima orribilmente sfigurata nell’incidente

Il terribile incidente è stato ripreso da una telecamera posizionata sulla macchina di un’autista Uber, che in quel momento si trovava a una stazione di ricarica Tesla lì vicino. Nel filmato si vede l’auto che si schianta con violenza sulle barriere, e che dopo vola sui binari della stazione di Park Royal, a ovest di Londra. La polizia al suo arrivo si è trovata di fronte a una scena raccapricciante. Con l’auto totalmente distrutta e all’interno il corpo sfigurato privo di vita di Yagmur Odzen.

«Ero un camionista di recupero che si occupava di incidenti, ma non ho mai visto niente del genere», ha raccontato a The Telegraph un testimone oculare dello schianto. «Il ragazzo deve aver superato di gran lunga i 100 miglia all’ora, ha attraversato due recinzioni, un parcheggio, ha fatto una capriola attraverso una porta pedonale, ha attraversato un’altra recinzione sul tetto della Park Royal Station e ed finito sui binari del treno».

Sull’episodio è incorso un’indagine penale, per ricostruire l’andamento dell’incidente. Stando alle prime ricostruzioni, il guidatore ha perso il controllo del mezzo virando ad alta velocità per evitare di colpire un animale. Zamarod Arif, l’altra donna a bordo dell’auto, è riuscita a cavarsela. Per lei un braccio e una gamba rotta, dopo essere rimasta intrappolata tra i rottami dell’auto. La 26enne, intervistata dal Daily Mail, ha detto di essere rimasta cosciente per tutta la durata del tragico incidente, vivendo come «uno tsunami» ogni colpo ricevuto dalla vettura. I tre avevano passato assieme la serata e l’uomo le stava riaccompagnando a casa. Adesso è ricoverato in coma farmacologico.