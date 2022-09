Caterina Balivo rivela: “Non ho lasciato Vieni da me solo per la famiglia”

Caterina Balivo è stata alla guida di Vieni da Me, il famoso programma di Casa Rai per anni. La conduttrice ha poi deciso di lasciare il timone del talk e spesso ha spiegato i motivi alla basa della sua scelta. Ora, a distanza di qualche tempo ha svelato cosa l’ha spinta, quale motivazione più di altre l’ha indotta ha cambiare direzione.

Caterina Balivo, ecco perchè ha lasciato la conduzione di Vieni da Me

La splendida conduttrice partenopea, originaria di Aversa è amatissima dal pubblico nostrano. Simpatica, irriverente e bellissima, Caterina vanta un seguito incredibili anche sui social dove si diverte a postare foto e video della sua quotidianità. Di recente, la Balivo ha rilasciato una lunga intervista per DiPiùTv, durante la quale si è messa a nudo, raccontandosi. La conduttrice è tornata a parlare anche del suo passato e del perchè ha deciso di dire addio a Vieni da Me, chiarendo che non lo ha fatto soltanto per stare più vicino alla sua famiglia.

“Non l’ho lasciato esclusivamente per seguire la mia famiglia. L’ho fatto piuttosto per me stessa, perché volevo sentirmi libera di potere scegliere quando smettere di lavorare. Il lavoro non è tutto nella vita”- ha chiarito la conduttrice. Alla base della sua scelta c’era infatti un suo desiderio di poter fare ciò che voleva senza condizionamenti, sentendosi libera di poter dire addio.

Caterina Balivo: “Sono l’unica donna a condurre un quiz”

Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha svelato alcuni dettagli sul suo nuovo quiz show, che andrà in onda su La7. Si tratta di una vera e propria sfida per lei, dovrà infatti mettersi in gioco, si tratta infatti della prima donna al timone di uno game show, di un quiz. “In effetti sono l’unica donna a condurre un quiz show. Io con Lingo sono per così dire una novità”- ha detto.

La bellissima conduttrice ha spiegato che nel suo nuovo programma è necessario avere determinate abilità: “In questo gioco oltre a conoscere bene l’italiano, bisogna anche essere molto veloci.” Il programma andrà in onda su La7 a partire da lunedì 12 settembre alle 19.00, i fan della trasmissione sono già in trepidante attesa.